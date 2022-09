Biķernieku trase FOTO: Edijs Pālens/LETA

Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Rīt Biķernieku trasē startēs pasaules čempionāta rallijkrosā “World RX” otrais un trešais posms. Prestižākajā klasē mājinieki nepiedalīsies, bet Eiropas čempionāta ieskaitē startēs trīs latvieši.

“World RX” pasaules čempionāts pirmo reizi notiek tikai ar elektroautomobiļiem. Sezonā paredzētas 11 sacensības, pirmās notika Norvēģijā, tagad divas Rīgā, pēc tam pa divām Portugālē, Beļģijā, Spānijā un Vācijā. Eiropas čempionāta ieskaitē jeb “Euro RX1” klasē startē mašīnas, pēc kurām paliek izplūdes gāzes.

Šajā klasē startēs mājinieki Jānis Baumanis un Ronalds Baldiņš. Baumanis ir pieredzējis rallij­krosa braucējs, pasaules čempionātā pirms trim gadiem kopvērtējumā bija sestais, vēl divas reizes ticis sezonas noslēguma desmitniekā. Karjeras sākumā kļuva par Eiropas čempionu “Super 1600” klasē. Tagad arī brauc Vecā kontinenta ieskaitē, kur pēc trim posmiem ir vicelīderis. Sacensībās viņš startēs ar “Peugeot” markas mašīnu, kas speciāli piemērota rallijkrosam.

“Salīdzinot ar citiem auto, ar kuriem esmu startējis iepriekš, braukšana ar šo “Peugeot” mašīnu ir sarežģītāka, jo ir iespējams bremzēt vēlāk. Bremzes pedālis ir stingrāks, arī pagriezienos var doties ar lielāku ieejas ātrumu, var ātrāk spiest gāzi grīdā,” par mašīnas specifiku stāsta Baumanis, kurš būs viens no favorītiem savā klasē.

Viens no konkurentiem viņam būs Ronalds Baldiņš, kuram šī būs debija tāda līmeņa rallijkrosa sacensībās. “Sapnis piedalīties šajās sacensībās tika lolots jau no pirmā Rīgā notikušā rallijkrosa. Beidzot tas ir piepildījies. Šobrīd manā rīcībā ir pasaules čempionāta cienīgs auto. Mēģināšu tikt ar to galā,” pirms sacensībām teic Baldiņš.

Sacensību programmā ir arī “RX2e” klase, kurā tāpat kā pasaules čempionāta ieskaitē sacenšas elektroauto. Tajā startēs Roberts Vītols, sacensībām piesakoties vien šonedēļ. “Pirmdienas rītā mani pārsteidza pēkšņs zvans, kurš izmainīja visus plānus. Tas bija piedāvājums, kuru nedrīkst neizmantot,” pirms sacensībām norādīja Vītols. Pasaules čempionāta posma tiešraides būs vērojamas TV6 kanālā.