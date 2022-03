Dmitrijs Peskovs Foto: via REUTERS/SCANPIX/LETA

Kremlis vēlas dinamiskāku Ukrainas attieksmi pirms abu valstu prezidentu sarunām Ieteikt







Pagaidām nav izpildīti nosacījumi, lai Krievijas un Ukrainas prezidenti tiktos sarunās par kara izbeigšanu, paziņojis Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs, piebilstot, ka Ukrainas pusei jābūt “dinamiskākai”.

“Viņiem vienkārši pagaidām nav nekā taustāma, nekādas vienošanās, pie kuras turēties,” Peskova teikto citēja ziņu aģentūra “Interfax”.

Viņš piebilda, ka Ukrainas pusei vajadzētu būt “dinamiskākai” pirms varētu vienoties par līguma projektu, kuru būtu vērts apspriest Krievijas prezidenta Vladimiram Putinam un Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim.

“Ikvienam ar kaut kādu ietekmi uz Kijivu to vajadzētu izmantot, lai panāktu, ka Kijiva kļūst atvērtāka sarunām un konstruktīvāka šajās sarunās,” paziņoja Kremļa preses sekretārs.

Jau ziņots, laikraksts “Financial Times” pagājušajā nedēļā vēstīja, ka Ukraina un Krievija divpusējās sarunās apspriež vienošanos, kas sastāv no 15 pantiem un ietver Kijivas paziņojumu par atteikšanos no iestāšanās NATO apmaiņā pret sabiedroto drošības garantijām un Krievijas karaspēka izvešanu no Ukrainas, kas ienāca tās teritorijā pēc 24.februāra.

Taču Ukrainas prezidenta biroja vadītāja padomnieks Mihailo Podoļaks tviterī pavēstījis, ka “Financial Times” publicētais “miera līguma” projekts nedemonstrē neko vairāk kā prasības no Krievijas puses. “Vienīgais, ko mēs apstiprinām šajā posmā, ir pamiers, Krievijas karaspēka izvešana un drošības garantijas no vairākām valstīm,” viņš piebildis.