Krievi sašāvuši Polijas brīvprātīgo mikroautobusu, uz kura ir arī Latvijas karoga uzlīme; cietuši divi poļu šoferi

Ziņa papildināta ar jaunāko informāciju pl. 20:17.

Sociālā tīklā Twitter šodien izskanējusi vēsts, ka krievi sašāvuši poļu brīvprātīgo mikroautobusu, uz kura redzamas uzlīmes ar Polijas, Ukrainas un Latvijas karogiem. Autobuss esot vedis humāno palīdzību uz Časivjaru (Chasiv Yar), tā sava profila ierakstā Twitter pavēstījis Ukrainas iekšlietu ministra padomnieks Antons Geraščenko. Časivjara atrodas Ukrainas austrumos – Doneckas apgabalā.

Geraščenko raksta, ka tikuši ievainoti divi brīvprātīgie. Vienu no viņiem Glābšanas centrs evakuējis uz Dņepras slimnīcu. “Novēlam abiem brīvprātīgajiem pilnīgu un ātru atveseļošanos,” tā soctīklā Twitter ierakstījis Geraščenko.

A Russian shell hit the bus of Polish volunteers who brought humanitarian aid in Chasiv Yar. Two volunteers were wounded.

One of them was evacuated to a Dnipro hospital by Life Saving Center.

Wishing both of them a full and speedy recovery. pic.twitter.com/Q24oVi3Xlb

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 18, 2023