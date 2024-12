Foto: Reuters/Scanpix/LETA/Shutterstock/LA.lv kolāža

Krievi vienkārši ir sākuši daudz vairāk ēst: Putinam ir sava versija, kāpēc Krievijā strauji pieaugušas pārtikas cenas







Pārtikas produktu cenu pieaugums Krievijā ir saistīts ar to, ka Krievijas iedzīvotāji ir palielinājuši to patēriņu, televīzijas raidījumā “Tiešā līnija” sacīja Krievijas diktators Vladimirs Putins. Par to raksta izdevums “The Moscow Times”.

Pēc viņa teiktā, pārtikas inflācijas pamatā ir “objektīvi iemesli”, un galvenais no tiem ir neatbilstība starp krievu ienākumiem un “preču masu” ekonomikā.

“Produktu vienkārši nav tik daudz, cik pieaudzis patēriņš,” sūdzējās diktators.

Viņš norādīja, ka, piemēram, gaļas patēriņš Krievijā “pēdējā laikā” ir divkāršojies un sasniedzis 80 kg uz cilvēku gadā, kamēr pasaulē šis rādītājs ir aptuveni 42 kg.

Cenu kāpumu ietekmējis arī novāktās labības apjoms, pasaules cenu kāpums un sankcijas, uzskaitīja Kremļa saimnieks.

“Iedzīvotāju ienākumiem un pirktspējai jāatbilst valstī saražoto preču apjomam.Mūsu ienākumi un algas auga straujāk nekā preču un produkcijas masas pieaugums,” viņš mēģināja skaidrot.

Straujš cenu kāpums pārtikas produktiem

Pēc Krievijas statistikas dienesta Rosstat datiem, uz 16. decembri pārtikas cenu pieaugums Krievijā sasniedza 10,93% gada izteiksmē, kas ir augstākais rādītājs kopš 2022. gada novembra.

Īpaši ievērojams ir kartupeļu cenu kāpums, kas kopš gada sākuma pieauga par 88,8%. Tas saistīts ar salnām, plūdiem un karstumu, kas iznīcināja 20% ražas jeb 1,6 miljonus tonnu.

Sīpoliem cenu pieaugums sasniedza 45,4%, kāpostiem — 40,3%, bietēm — 30,8%.

Sviests kopš decembra sākuma sadārdzinājies par 1,8%, bet kopš gada sākuma — par 34,4%, neraugoties uz valdības lēmumu atvērt importu no Indijas, Irānas, Turcijas un AAE.

Piens kļuvis par 19,1% dārgāks, skābais krējums — par 18,5%. Jēra gaļas cenas pieauga par 22,6%, liellopu gaļas — par 12,4%, maize s— par 14,3%, burkānu— par 14,1%, bet ābolu — par 18,4%.