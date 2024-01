Vladimirs Putins

Krievijas pilsētas Permas vietējās padomes loceklis Sergejs Medvedevs pēc anonīmu draudu saņemšanas aizbēdzis uz Gruziju. Viņš publicēja ierakstu, kurā viņš kritizēja Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, kā arī Krievijas iebrukumu Ukrainā, ziņo “POLITICO”.

Ierakstā, ko viņš publicēja Krievijas sociālo mediju tīklā “Vkontakte” 31. decembrī, Medvedevs teica: “Krievija, mosties! Viņi jūs nogalina! Ir šausmīgi apzināties, ka monstrs, kas stāv aiz tā, atkal kandidē vēlēšanās.”

Viņš piebilda: “Es gribu, lai karš beidzas! Es gribu redzēt Krieviju brīvu no Putina važām!”

Medvedevs portālam “POLITICO” teicis: “Es vienkārši vairs nevarēju to izturēt. Nav iespējams ignorēt notiekošo. Cilvēki smaida, politiķi piedāvā laba vēlējumus. Bet kāda jēga? Valstī ir pagrimums, tomēr visur notiek svinības,” piebilstot, “visa pasaule uz mums skatās tā, it kā mēs būtu neprātīgi. Mēs kļūstam par nāciju. Katrs saprātīgs cilvēks to saprot.”

Tāpat Medvedevs norādīja, ka uzskata, ka daudzi cilvēki Krievijā jūtas līdzīgi, taču viņus ir apklusinājušas bailes.

Krievijas represijas pret režīma kritiķiem ir pastiprinājušās kopš Putina pavēles iebrukt Ukrainā 2022. gada februārī. Nesenie gadījumi ietver opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija nelikumīgu ieslodzīšanu un ārvalstu žurnālistu, tostarp POLITICO reportieres Evas Hartogas, izraidīšanu pagājušā gada augustā.











