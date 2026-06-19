“Krievija nav īpaši garīga un pareizticīga” – politologs komentē Maskavas patriarhātu 0

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LA.LV
21:41, 19. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Ārpolitikas pētnieks un Latvijas Universitātes Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes docētājs Andis Kudors TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” norāda, ka Krievijas veidotais “garīguma” tēls esot tikai ārēja fasāde, kas neatbilst realitātei.

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Viņš uzsver, ka Krievijas sabiedrībā tiek uzturēts priekšstats par augstu reliģiozitāti, taču dažādi pētījumi un aptaujas liecinot, ka reālā reliģiskā prakse ir ievērojami zemāka – līdzīgi kā daudzās Rietumu valstīs.

Kudors norāda, ka šī “garīguma fasāde” tiek izmantota politiskajā komunikācijā, lai pamatotu Krievijas agresīvo ārpolitiku, tostarp karu Ukrainā, pretstatot sevi “ļaunajiem Rietumiem”.

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Viņš uzsver, ka Krievijas pareizticība šādā formā esot kļuvusi par politiska naratīva daļu, nevis neatkarīgu reliģisku sistēmu, un tas esot viens no iemesliem, kādēļ Maskavas patriarhāta morālā ietekme starptautiski mazinās.

Pēc Kudora teiktā, arvien vairāk pareizticīgo baznīcu pasaulē distancējas no Maskavas patriarhāta, īpaši pēc Ukrainas pareizticīgās baznīcas neatkarības nostiprināšanās, ko atzina Konstantinopoles patriarhāts, piešķirot autokefāliju.

Eksperts secina, ka Maskavas patriarhāts un Krievijas valsts arvien vairāk zaudē starptautisko uzticību un morālo autoritāti.

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