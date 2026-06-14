VIDEO. “Karš atgriežas tur, no kurienes tas nācis.” Krievija liesmās – Ukraina dod triecienu pa mērķi, kas ārkārtīgi svarīgs krieviem 0
Ukrainas spēki veikuši triecienus svarīgiem mērķiem Krievijā un īslaicīgi okupētās teritorijās. Kā apstiprināja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis – mērķis bija naftas ieguves vieta Jaroslavļas apgabalā.
Šī naftas ieguves iekārta bija izšķiroša okupantu rezervēm. Uzbrukums tika veikts arī “Azot” ķīmiskajai rūpnīcai Tulas apgabalā, kas ir viena no lielākajām slāpekļa mēslojuma ražotājām Krievijā. Krievu sprāgstvielu ražošanas iespējas ir atkarīgas no šīs rūpnīcas.
“Sešās Krievijas lidostās ir ieviesti gaisa satiksmes ierobežojumi, un kopš vakardienas vakara 28 Krievijas reģionos ir izsludināti gaisa trauksmes signāli. Ir bijuši arī trāpījumi okupācijas spēku militārajā loģistikā pagaidu okupētajā Ukrainas teritorijā,” atzīmēja prezidents.
Zelenskis uzsvēra, ka Ukraina īsteno ilgtermiņa sankciju plānu pret Krieviju, reaģējot uz tās atteikšanos izbeigt karu.
“Mēs piedāvājām Krievijas vadībai visus iespējamos sarunu formātus, un vienīgā atbilde bija nepārtraukta agresija un mēģinājumi to paplašināt. Loģiski, ka karš atgriežas tur, no kurienes tas nāca. Ukrainai ir nepieciešams miers. Slava Ukrainai!” sacīja prezidents.
Our warriors have achieved good results in applying long-range sanctions against important facilities on the territory of Russia and in the temporarily occupied territories of Ukraine.
More than 700 kilometers from our state border, in Russia’s Yaroslavl region, SSU warriors… pic.twitter.com/GKhmUgXMof
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 14, 2026