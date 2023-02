Krievija sabotē START kodollīguma ievērošanu

Tā dēvētais “Pastardienas pulkstenis”, ko veido izdevuma “The Bulletin of the Atomic Scientists” kodolzinātnieki, ataino kodolkatastrofas apdraudējumu pasaulē. Šogad situācija kļuvusi tik dramatiska, ka ASV Nacionālajā preses klubā 24. janvārī atveidotais “Pastardienas pulkstenis” pirmo reizi vēsturē rādīja tikai bez 90 sekundēm pusnakti, tas ir, pusotru minūti no kodolapokalipses. Foto: Leah Millis/REUTERS/SCANPIX

Valdis Bērziņš, “Latvijas Avīze, AS “Latvijas Mediji”

ASV Valsts departaments apsūdzējis Krieviju jaunā stratēģiskā bruņojuma līguma (“New START Treaty”) noteikumu neievērošanā, neatjaunojot inspekcijas uz zemes un atsakoties apspriest līguma izpildes ­detaļas.

Jaunais stratēģiskā bruņojuma līgums starp Krieviju un ASV tika noslēgts prezidenta Baraka Obamas laikā 2011. gadā, paredzot katrai pusei iespēju veikt to kodolarsenālu inspekciju. Kovida pandēmijas laikā vairākus gadus pārbaudes nenotika. Pagājušā gada novembrī Ēģiptē ASV pārstāvji divpusējā konsultatīvajā komisijā par START līguma ievērošanu aicināja Krieviju atsākt stratēģisko kodolieroču inspekcijas.

Kremlis solīja sniegt atbildi vēlāk, bet Maskava līdz šim nav sazinājusies ar Vašingtonu šajā jautājumā, atzīmē izdevums “The Hill”.

ASV Valsts departaments jau agrāk paudis bažas par Krievijas attieksmi pret START līgumu, bet tagad oficiāli apsūdzējis Krieviju līguma pārkāpšanā, publiskojot šo apsūdzību ziņojumā Kongresam. “Krievijai ir jāatjauno inspekcijas tās teritorijā, kā to paredz START līguma noteikumi, un jāpiedalās divpusējās konsultatīvās komisijas apspriedē par START līguma ievērošanu,” paziņojis ASV pārstāvis. “Nekas netraucē Krievijas bruņojuma kontroles inspektoriem ierasties ASV, lai veiktu pārbaudes START līguma ietvaros,” viņš piebilda intervijā “The Hill”.

Kodolzinātnieki: mēs esam pusotru minūti no kodolapokalipses

ASV mediji atzīmē, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins vairākkārt piedraudējis ar kodolieroču pielietošanu pēc Krievijas armijas neveiksmēm karā pret Ukrainu. Barbariskajam uzbrukumam Ukrainai jau ilgstot gandrīz gadu, Putins paziņojis, ka draudi izmantot kodolieročus “nav blefs”.

Kodolzinātnieku izdevumā “The Bulletin of the Atomic Scientists” regulāri tiek publiskots tā dēvētais “Pas­tardienas pulkstenis”, kas ataino varbūtēju kodolkatastrofas izcelšanos pasaulē. Šogad situācija kļuvusi tik dramatiska, ka ASV Nacionālajā preses klubā 24. janvārī atveidotais “Pastardienas pulkstenis” pirmo reizi vēsturē rāda tikai bez 90 sekundēm pusnakti, tas ir, mēs esam pusotru minūti no kodolapokalipses. 2022. gada janvārī, vienu mēnesi pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā, pulkstenis bija 100 sekundes pirms pusnakts, bet 2018. gadā tas rādīja divas minūtes pirms pusnakts. Kodolzinātnieku izdevuma “The Bulletin of the Atomic Scientists” prezidente un izpilddirektore Reičela Bronsone norāda, ka, nerīkojoties ātri, varam piedzīvot katastrofālus notikumus. “Iespēja, ka konflikts var izkļūt no kontroles, saglabājas augsta,” viņa brīdina.

Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs Antoniu Gutērešs brīdinājis, ka kodolapdraudējums pasaulē ir augstākais kopš aukstā kara laika.

Pastāv arī bioloģiskā kara draudi, jo vairākām valstīm, tajā skaitā Krievijai, Ziemeļkorejai un Ķīnai, ir bioloģisko ieroču izstrādes programmas. Bioloģijas profesore Sjūzeta Makinnija, kas ir izdevuma “The Bulletin of the Atomic Scientists” redkolēģijas locekle, uzskata, ka starptautiskajai zinātnieku kopienai jāuzlabo prasme novērst pandēmiju uzliesmojumus.

ASV mudina ­Krieviju atsākt bruņojuma ­kontroles sarunas

ASV pastāvīgais pārstāvis ANO Atbruņošanas konferencē Brūss Tērners paziņojis, ka Krievija nav iesniegusi jaunus priekšlikumus par grafiku, kad rīkot apspriedes, kā to paredz START līgums. Novembrī Krievija vienpusēji pārcēla uz vēlāku laiku divpusējās komisijas tikšanos, jo pieauga spriedze sakarā ar Krievijas izraisīto karu Ukrainā, ko vairoja Kremļa izteiktie kodoldraudi.

“Es mudinu Krieviju atsākt bruņojuma kontroles sarunas, pirms beidzas START līguma termiņš 2026. gadā,” paziņojis Tērners. Republikāņu senatoru grupa, kā arī Pārstāvju palātas Bruņoto spēku komitejas priekšsēdētājs Maiks Rodžerss nosodījuši Krievijas veiktos START līguma pārkāpumus un aicinājuši prezidentu Džo Baidenu dot rīkojumu Aizsardzības ministrijai sagatavoties nākotnei, kur Krievija varētu izvietot lielāku skaitu stratēģisko raķešu, nekā paredz START līgums.