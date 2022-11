Foto: ZUMAPRESS/Scanpix/LETA

Krievija atkal ar raķetēm apšaudījusi Ukrainu; ir bojāgājušie Ieteikt







Krievija no rīta apšaudījusi Ukrainu ar 18 spārnotajām raķetēm, pavēstījis Ukrainas Bruņoto spēku Gaisa spēku pavēlniecības pārstāvis Jurijs Ihnats.

Ihnats atklāja, ka pret Ukrainu izšautas arī desmit zenītraķetes raķetes S-300, kas raidītas pret frontes tuvumā esošajām pilsētām. Uzbrukumā ir gājuši bojā cilvēki.



























































Sprādzieni Kijivā. (Brīdinām, ka attēlos ir nepatīkami skati)

Krievija uzbrukumā izmantojusi stratēģiskās aviācijas lidmašīnas. Bumbvedēji Tu-95 izlidojuši no Krievijas Kaspijas jūras rajona un Rostovas apgabala Volgodonskas rajona.

Uzbrukumos Ukrainai bija iesaistītas deviņas lidmašīnas, raķetes H-101 un H-555. Pavisam palaistas 18 spārnotās raķetes, paziņoja Ihnats.

Viņš arī piebilda, ka Ukrainas centrālajos reģionos iznīcināti seši Irānas bezpilota lidaparāti.

“Šoreiz ienaidnieks mērķēja pa gāzes ieguves objektiem un aizsardzības uzņēmumiem Dņipropetrovskas apgabalā. Turklāt raķetes trāpīja ziemeļos, centrālajos reģionos. Šajā zonā tika arī iznīcināti seši bezpilota lidaparāti “Shahed”, kas tika palaisti no Baltkrievijas teritorijas, no Melnajā jūras tika izšautas arī raķetes “Kalibr” un no iznīcinātājiem vadāmās aviācijas raķetes,” paziņoja Ihnats, piebilstot, ka tika iznīcinātas divas vadāmās raķetes.