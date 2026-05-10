Krievija visu rūpīgi vēro… Slaidiņš pasaka, kas ir vienīgais veids, kā mazināt Kremļa draudus
ASV iespējamā karaspēka samazināšana Vācijā tiek vērtēta nevis kā īslaicīga politiska reakcija, bet kā signāls, ka Eiropa Vašingtonai vairs nav tik augsta stratēģiskā prioritāte. Tas notiek laikā, kad Eiropā turpinās Krievijas sāktais karš pret Ukrainu.
Lielākās bažas saistītas ne tikai ar karaspēka skaitu, bet arī ar ASV atturēšanas lomas vājināšanos. Gadu desmitiem amerikāņu militārā un kodolklātbūtne Eiropā kalpojusi kā būtisks drošības garants pret iespējamu agresiju.
Vienlaikus pilnīga ASV atkāpšanās vēl nav notikusi. Polijā un Baltijas reģionā amerikāņu spēku klātbūtne joprojām tiek uzskatīta par svarīgu atturēšanas faktoru. Tomēr Maskava jebkādas izmaiņas var uztvert kā iespēju turpināt vai pastiprināt agresīvu politiku.
Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks, TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” norāda, ka Krievija rūpīgi vēro gan ASV nostāju, gan palīdzību Ukrainai, gan Eiropas bruņošanos. Viņaprāt, vienīgais ilgtermiņa veids, kā mazināt Krievijas draudus, ir tās militārā spēka vājināšana Ukrainā.
Tāpēc Ukrainai nepieciešams sniegt maksimālu atbalstu, jo iesaldēts konflikts bez Krievijas uzvedības maiņas būtu tikai pauze pirms nākamās agresijas.