Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto: pexels

“Negribu, lai ārsts zina…” Laura satraukta par e-veselības sistēmu – atklājam, kas patiesībā mediķiem ir redzams 0

Pievieno LA.LV
Megija Melbārde
16:12, 10. maijs 2026
Stāsti Izpēte

LA.LV redakcijā vērsās lasītāja Laura, kura vēlējās noskaidrot, cik plaša piekļuve mediķiem ir viņas veselības datiem e-veselības sistēmā.

PVD publisko satraucošu informāciju par veikalos nonākušiem produktiem: atklāta salmonella un parazīti
Aizkuņģa dziedzeris sauc pēc palīdzības: 5 agrīnas pazīmes, kuras nedrīkst ignorēt
Kokteilis
Tas ir viņu lielākais spēks! 3 zodiaka zīmes, kuras nebaidās mainīt savu dzīvi jebkurā vecumā
Lasīt citas ziņas

“Es saprotu, ka e-veselībā ir pieejami mani veselības dati. Bet vai tie tiešām ir redzami visiem ārstiem, arī tad, ja tas nav saistīts ar konkrēto vizīti? Es apmeklēju arī pazīstamu ārsti un nevēlos, lai viņa redz visu manu medicīnisko informāciju.

Vai es varu ierobežot piekļuvi konkrētiem datiem? Un ko ārsts vispār tur redz?” jautā Laura.
CITI ŠOBRĪD LASA
Kurzemē pirmdien būs īpaši silts: sinoptiķi prognozē līdz +20 grādiem
VIDEO. Viļņas nomalē manīts brūnais lācis – iedzīvotājus aicina būt piesardzīgiem
Pēc Vācijas nākamā varētu būt Itālija: Eiropā palielinās satraukums par ASV karaspēka samazināšanu

LA.LV sazinājās ar Latvijas Digitālās veselības centra, lai uzdotu interesējošos jautājumus

Kā skaidro Latvijas Digitālās veselības centra komunikācijas vadītāja Zane Gorškova, ārstniecības personas e-veselības sistēmā (www.eveseliba.gov.lv⁠) var piekļūt tur pieejamajai informācijai par pacientu, ja vien pats pacients nav noteicis piekļuves ierobežojumus konkrētiem medicīniskajiem dokumentiem vai visai pacienta kartei.

E-veselības sistēmā informācija tiek uzkrāta, lai to varētu izmantot gan ārsti, gan paši pacienti, tādējādi samazinot papīra dokumentu apriti un nepieciešamību tos kopēt vai uzglabāt fiziskā formā.

Ārsti sistēmā var arī sagatavot jaunus medicīniskos dokumentus, kuriem ir juridisks spēks neatkarīgi no tā, vai tie ir parakstīti.

Ārstniecības personas e-veselībā ārstniecības epizodes ietvaros vai citos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos var apskatīt plašu informācijas klāstu, tostarp pacienta veselības pamatdatus – diagnozes, alerģijas, izrakstītos medikamentus un veiktās ķirurģiskās iejaukšanās.

Tāpat pieejami visi sistēmā ievietotie medicīniskie dokumenti, visas pacientam izrakstītās receptes neatkarīgi no to izrakstītāja, darbnespējas lapas, kā arī laboratorisko izmeklējumu rezultāti no lielākajām laboratorijām par periodu no 2024. gada 1. janvāra.

Tomēr piekļuve datiem nav pilnīgi neierobežota. Tiesiskais pamats ārstniecības personām apstrādāt pacientu datus izriet no Ārstniecības likuma un Pacientu tiesību likuma, kā arī Ministru kabineta noteikumiem Nr. 134 par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu.

Atsevišķos gadījumos pastāv ierobežojumi, piemēram, noteiktus medicīniskos dokumentus, kas saistīti ar psihiskiem vai narkoloģiskiem traucējumiem, var apskatīt tikai konkrētu specialitāšu ārsti.

Svarīgi, ka pacientam pašam ir iespēja noteikt, kādā apjomā viņa dati ir pieejami. Lai ierobežotu piekļuvi, iespējami divi risinājumi – noteikt pacienta kartes pilno aizliegumu vai aizliegt piekļuvi konkrētiem medicīniskajiem dokumentiem.

Pilno aizliegumu var iestatīt visām ārstniecības personām e-veselības portālā sadaļā “Personas dati”, izvēloties funkciju “Kartes pilnais aizliegums”. Tomēr jāņem vērā, ka šādā gadījumā ārstiem nebūs pieejama būtiska informācija, tostarp izmeklējumi, diagnozes un nosūtījumi, kas var ietekmēt ārstēšanas kvalitāti.

Savukārt, ja pacients vēlas ierobežot piekļuvi tikai konkrētai informācijai, to iespējams izdarīt sadaļā “Pacientu karte” – “Medicīniskie dokumenti”, atzīmējot aizliegumu pie izvēlētajiem dokumentiem. Šo piekļuvi var jebkurā laikā mainīt vai atcelt.

E-veselības sistēmā tiek fiksēti un auditēti visi gadījumi, kad tiek apskatīti pacienta dati. Ikviens iedzīvotājs sadaļā “Personas dati” – “Audita pieraksti” var pārbaudīt, kurš un kad ir piekļuvis viņa veselības informācijai.

Runājot par situācijām, kad pacients vēršas pie personīgi pazīstama ārsta, speciāliste uzsver, ka datu aizsardzības prasības nemainās.

Ārstam ir tiesības piekļūt pacienta medicīniskajiem datiem tikai tad, ja pastāv tiesisks pamats, piemēram, ārstniecības epizodes ietvaros.

Pazīšanās fakts nedod nekādas papildu tiesības piekļūt informācijai ārpus šī pamata.

Tāpat ārstam ir pienākums neizpaust pacienta veselības datus trešajām personām. Šādu gadījumu uzraudzību nodrošina ārstniecības iestādes un Datu valsts inspekcija.

Speciāliste norāda, ka pacientam vienmēr ir iespēja izvēlēties, pie kura ārsta vērsties, kā arī kontrolēt savu datu pieejamību, tomēr būtiski apzināties, ka pilnīga informācijas ierobežošana var ietekmēt ārstēšanas procesu.

Ziņo!

Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu

Ziņo!
Šis raksts ir portāla LA.LV īpašums. Jebkāda veida satura pārpublicēšana, kopēšana, izplatīšana vai citāda veida izmantošana bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas no LA.LV redakcijas ir aizliegta. Lai saņemtu atļauju pārpublicēt šo rakstu, lūdzu, sazinieties ar redakciju, rakstot uz [email protected]
Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Vai Veselības ministrija tiešām rūpējas par veselību?
Var radīt nopietnas veselības problēmas un finansiālus zaudējumus: aptaujas datos par recepšu zāļu iegādi atklājas bēdīga aina
Nācās aizņemties naudu, lai samaksātu: kurzemniece Lauma “uz pauzes” – par asins analīzēm jāmaksā 100 eiro
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.