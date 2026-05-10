"Negribu, lai ārsts zina…" Laura satraukta par e-veselības sistēmu – atklājam, kas patiesībā mediķiem ir redzams
LA.LV redakcijā vērsās lasītāja Laura, kura vēlējās noskaidrot, cik plaša piekļuve mediķiem ir viņas veselības datiem e-veselības sistēmā.
“Es saprotu, ka e-veselībā ir pieejami mani veselības dati. Bet vai tie tiešām ir redzami visiem ārstiem, arī tad, ja tas nav saistīts ar konkrēto vizīti? Es apmeklēju arī pazīstamu ārsti un nevēlos, lai viņa redz visu manu medicīnisko informāciju.
LA.LV sazinājās ar Latvijas Digitālās veselības centra, lai uzdotu interesējošos jautājumus
Kā skaidro Latvijas Digitālās veselības centra komunikācijas vadītāja Zane Gorškova, ārstniecības personas e-veselības sistēmā (www.eveseliba.gov.lv) var piekļūt tur pieejamajai informācijai par pacientu, ja vien pats pacients nav noteicis piekļuves ierobežojumus konkrētiem medicīniskajiem dokumentiem vai visai pacienta kartei.
Ārsti sistēmā var arī sagatavot jaunus medicīniskos dokumentus, kuriem ir juridisks spēks neatkarīgi no tā, vai tie ir parakstīti.
Ārstniecības personas e-veselībā ārstniecības epizodes ietvaros vai citos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos var apskatīt plašu informācijas klāstu, tostarp pacienta veselības pamatdatus – diagnozes, alerģijas, izrakstītos medikamentus un veiktās ķirurģiskās iejaukšanās.
Tomēr piekļuve datiem nav pilnīgi neierobežota. Tiesiskais pamats ārstniecības personām apstrādāt pacientu datus izriet no Ārstniecības likuma un Pacientu tiesību likuma, kā arī Ministru kabineta noteikumiem Nr. 134 par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu.
Svarīgi, ka pacientam pašam ir iespēja noteikt, kādā apjomā viņa dati ir pieejami. Lai ierobežotu piekļuvi, iespējami divi risinājumi – noteikt pacienta kartes pilno aizliegumu vai aizliegt piekļuvi konkrētiem medicīniskajiem dokumentiem.
Savukārt, ja pacients vēlas ierobežot piekļuvi tikai konkrētai informācijai, to iespējams izdarīt sadaļā “Pacientu karte” – “Medicīniskie dokumenti”, atzīmējot aizliegumu pie izvēlētajiem dokumentiem. Šo piekļuvi var jebkurā laikā mainīt vai atcelt.
Runājot par situācijām, kad pacients vēršas pie personīgi pazīstama ārsta, speciāliste uzsver, ka datu aizsardzības prasības nemainās.
Ārstam ir tiesības piekļūt pacienta medicīniskajiem datiem tikai tad, ja pastāv tiesisks pamats, piemēram, ārstniecības epizodes ietvaros.
Pazīšanās fakts nedod nekādas papildu tiesības piekļūt informācijai ārpus šī pamata.
Speciāliste norāda, ka pacientam vienmēr ir iespēja izvēlēties, pie kura ārsta vērsties, kā arī kontrolēt savu datu pieejamību, tomēr būtiski apzināties, ka pilnīga informācijas ierobežošana var ietekmēt ārstēšanas procesu.
