VIDEO. Viļņas nomalē manīts brūnais lācis – iedzīvotājus aicina būt piesardzīgiem 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
14:58, 10. maijs 2026
Ziņas Dabā

Par brūnā lāča parādīšanos pirmais ziņoja Lietuvas Mednieku un zvejnieku biedrība pārstāvis Deivids Staponkus, norādot, ka dzīvnieks redzēts Tarandes ielas apkaimē Viļņa nomalē.

Kokteilis
Diēta? Nē, paldies! Astrologi nosauc trīs zodiaka zīmes, kurām ēdiens ir svarīgāks par visu 1
RAKSTA REDAKTORS
“Drebošām rokām apstājos ceļa malā…” Jānis uz šosejas piedzīvo bīstamu mirkli, kas varēja beigties ar smagu avāriju 21
Pat Krievijas propagandisti apjukuši: Putins par Zelenski sācis runāt pavisam citādi 59
Lasīt citas ziņas

Vietnē “Facebook” publicētajā video skaidri redzams brūnais lācis. Kā norādīts pie ieraksta, dzīvnieks fiksēts vienā no Viļņas rajoniem. Iedzīvotāji aicināti lāci nevilināt, netuvoties tam un, pamanot dzīvnieku, nekavējoties zvanīt uz ārkārtas palīdzības tālruni 112.

Saskaņā ar Lietuvas Vienotā palīdzības centra informāciju, 5. maija vakarā tika saņemti vismaz divi ziņojumi par lāci. Pirmais izsaukums saņemts īsi pirms pusnakts – aculiecinieks norādījis, ka dzīvnieks redzēts pie autoceļa Viļņa–Panevēža netālu no meža. Otrajā gadījumā ziņots, ka lācis skrējis pa brauktuvi pilsētas virzienā.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Mīlestība bez ilgstošām saistībām: šīs 5 zodiaka zīmes dievina īsus romānus
Eksperti brīdina, ka jau drīzumā būtiski var pieaugt cenas produktam, kas atrodams gandrīz katrā mājā
TV24
Uģis Roze: Dziedāšana ir viens no veiksmīgākajiem latviešu pašizteiksmes veidiem

Vides aizsardzības iestādes apstiprinājušas, ka tas patiešām bijis brūnais lācis. Dienests norāda, ka situācija tiek uzraudzīta un iedzīvotājiem sniegtas rekomendācijas, kā rīkoties, sastopot savvaļas dzīvnieku.

Par laimi, līdz šim nav ziņu, ka dzīvnieks būtu nodarījis kaitējumu cilvēkiem vai īpašumam.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. Bravūrīgs mednis aktīvi izrāda savu riesta deju uz automašīnas
VIDEO. Dabas radīts brīnums – mākoņi iekrāsojas varavīksnes krāsās
VIDEO. Cilvēki sanāk kopā, lai palīdzētu stārķim atjaunot nogāzušos ligzdu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.