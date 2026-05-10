VIDEO. Viļņas nomalē manīts brūnais lācis – iedzīvotājus aicina būt piesardzīgiem
Par brūnā lāča parādīšanos pirmais ziņoja Lietuvas Mednieku un zvejnieku biedrība pārstāvis Deivids Staponkus, norādot, ka dzīvnieks redzēts Tarandes ielas apkaimē Viļņa nomalē.
Vietnē “Facebook” publicētajā video skaidri redzams brūnais lācis. Kā norādīts pie ieraksta, dzīvnieks fiksēts vienā no Viļņas rajoniem. Iedzīvotāji aicināti lāci nevilināt, netuvoties tam un, pamanot dzīvnieku, nekavējoties zvanīt uz ārkārtas palīdzības tālruni 112.
Saskaņā ar Lietuvas Vienotā palīdzības centra informāciju, 5. maija vakarā tika saņemti vismaz divi ziņojumi par lāci. Pirmais izsaukums saņemts īsi pirms pusnakts – aculiecinieks norādījis, ka dzīvnieks redzēts pie autoceļa Viļņa–Panevēža netālu no meža. Otrajā gadījumā ziņots, ka lācis skrējis pa brauktuvi pilsētas virzienā.
Vides aizsardzības iestādes apstiprinājušas, ka tas patiešām bijis brūnais lācis. Dienests norāda, ka situācija tiek uzraudzīta un iedzīvotājiem sniegtas rekomendācijas, kā rīkoties, sastopot savvaļas dzīvnieku.
Par laimi, līdz šim nav ziņu, ka dzīvnieks būtu nodarījis kaitējumu cilvēkiem vai īpašumam.