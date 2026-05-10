Krievu oligarhu īpašumi Latvijā joprojām nav sakārtoti? Jaunups kritizē vilcināšanos kara piektajā gadā 16
Uzņēmējs, politiķis, partijas “Latvijas attīstībai” valdes loceklis Edgars Jaunups TV24 raidījumā “Ziņu top” komentēja Krievijas oligarhu aktīvus Latvijā un iespējamo sadarbību ar Baltkrieviju nākotnē. Viņš uzsvēra, ka Latvijai svarīgus lēmumus jāpieņem ciešā koordinācijā ar Poliju, Baltijas valstīm un Briseli.
E.Jaunups norāda, ka šādos jautājumos neesot vienas “pareizās līnijas”, taču Baltijas valstīm ciešā sadarbībā ar Poliju un Ukrainu būtu kopīgi jāmeklē pareizā pieeja.
Viņaprāt, viss, kas vienā vai otrā veidā pieder Krievijas oligarhiem, būtu jāizpērk, mainot īpašuma tiesības. Viņš uzsver, ka Latvijai nevajadzētu rīkoties kā Krievijai un īpašumus vienkārši nacionalizēt, bet gan tos izpirkt.
Kā piemēru E. Jaunups min “Chelsea F.C.”, kuru kara sākumā Lielbritānija piespieda Krievijas oligarhu pārdot. Viņš uzskata, ka līdzīgi būtu jārīkojas arī Latvijā, lai stratēģiski svarīgi aktīvi nonāktu valsts vai ar Krieviju nesaistītu uzņēmumu kontrolē.
Vienlaikus viņš atzīst, ka jautājums par Baltkrieviju ir daudz sarežģītāks. No vienas puses, sadarboties ar Baltkrieviju esot morāli nepareizi, jo tā ir cieša Krievijas sabiedrotā. Taču viņš pieļauj, ka nākotnē var rasties situācija, kurā Rietumi, tostarp ASV, varētu mazināt sankcijas pret Baltkrieviju, lai šķeltu tās attiecības ar Krieviju.
