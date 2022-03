Krievijas aviācijas uzlidojumā Mariupoles centrā iznīcināts dzemdību nams un slimnīca, kā rezultātā cietuši 18 cilvēki, ieskaitot topošo māmiņu, trešdien paziņoja Doņeckas apgabala militārās administrācijas priekšnieks Pavlo Kirilenko.

Pēc viņa teiktā, uzlidojumā cietuši 17 dzemdību nama darbinieki un viena topošā māmiņa.

“Šodien kaujas turpinās visos virzienos uz Mariupoli, tostarp maršrutā, kas tika saskaņots klusuma režīmam. Bet to cinismu ar topošajām māmiņām un dzemdību namu, kuru apgabala administrācija un pilsētas varasiestādes izremontēja, redzējuši visi. Šobrīd apstiprināti 17 cietušie no personāla un topošā māmiņa, starp bērniem pagaidām, paldies dievam, nav cietušo, un es ceru, ka tā arī paliks,” pavēstīja Kirilenko.

Viņš pavēstīja, ka triecienā bojāgājušo nav.

Viņš piebilda, ka uzlidojums dzemdību namam veikts klusuma režīma laikā, kuru krievi apstiprināja humāno koridoru atvēršanai.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022