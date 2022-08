Pēc raķešu trieciena Ukrainai britu eksperti kādā Krievijas spārnotās raķetes vadības sistēmā atrada signālu apstrādes procesoru, kas izgatavots Nīderlandes firmā “Nexperia”, ko nopirkusi Ķīna. Foto: Oleksandr Lapin/SIPA/SCANPIX

Krievijas bruņojumā – Rietumu detaļas. Britu pētnieki identificē 450 unikālus mikroelektroniskos komponentus Krievijas militārajā tehnikā







Valdis Bērziņš, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Britu domnīcas “Royal United Services Institute” (RUSI) pētnieki ir identificējuši 450 unikālus mikroelektroniskos komponentus Krievijas militārajā tehnikā, kas pēc kaujām pamesta Ukrainā, un bijuši izgatavoti ASV, Eiropas un Austrumāzijas valstu firmās.

RUSI ekspertu pētījumā ir detalizēti analizētas 27 Krievijas ieroču sistēmas un militārais aprīkojums, kas pamests Ukrainā pēc Krievijas iebrukuma 24. februārī. Rietumu detaļu vairākums bijis izgatavots ASV uzņēmumos. “Ārvalstīs izgatavoto komponentu lielais skaits Krievijas ieroču sistēmās liecina, ka Krievijas kara mašīnas efektīva darbība ir ļoti atkarīga no sarežģītas mikroelektronikas importa.

Šī atkarība turpinās, par spīti Krievijas valdības centieniem aizvietot importu visās ekonomikas jomās, tajā skaitā militārajā sektorā, ar pašmājās ražotiem materiāliem, lai pārciestu starptautiskās sankcijas,” teikts ziņojumā. Krievija karo Ukrainā jau pusgadu, bet Kremlim līdz šim nav izdevies gūt stratēģiskus panākumus. Nespējot ātri ieņemt Kijivu, Maskava pārorientējās uz militārām akcijām Ukrainas austrumos, Donbasā, kur karadarbībai neredz gala.

RUSI pētījumā secināts, ka vairākums – 317 no 450 identificētajiem Rietumos izgatavotajiem komponentiem – ir ražoti ASV, bet ir arī detaļas no Japānas, Taivānas, Šveices, Nīderlandes, Vācijas, Ķīnas, Dienvidkorejas, Apvienotās Karalistes un Austrijas. Kā atzīmē britu domnīcas speciālisti, iespējams, ka daži komponenti ir rietumvalstu firmu ražojumu viltojumi, taču tas ir maz ticams. “Krievijas ilgstošā atkarība no Rietumu tehnoloģijas ir labi dokumentēta, un kritiski svarīgā nozīme, kāda ir Rietumos ražotajiem komponentiem mūsu izpētītajās Krievijas ieroču sistēmās, liek secināt, ka tie, visticamāk, nav viltojumi,” RUSI ziņojumu citē aģentūra “Reuters”.

Eksperti atzīmē, ka lielais vairākums Rietumos ražoto komponentu izgatavoti 56 ASV firmās, bet vairāk nekā 200 detaļu ir izgatavotas desmit firmās. Visbiežāk sastopamā firma ir “Texas Instruments”, kur izgatavots 51 komponents. RUSI pētījumā noskaidrots, ka no 450 Krievijas ieroču sistēmās identificētajiem Rietumos ražotajiem komponentiem 18 procentiem bija atzīmēts ASV Eksporta kontroles klasifikācijas numurs (ECCN), kas nosaka, ka to eksportam uz Krieviju vajadzīga īpaša valdības licence. Šī prasība bija spēkā, vēl pirms Krievija okupēja Krimu 2014. gadā. Pārējiem komponentiem bija klasifikācija EAR99, kas neprasīja eksporta licenci pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā šā gada februārī.

Eksperti uzskata, ka vairākums komponentu, kuru eksportam nav vajadzīga valdības licence, un arī daļa klasificēto detaļu tika izplatīti Krievijā ar viltotiem gala lietotāja sertifikātiem vai vēlāk tika izmainīts to pielietojums militārajā jomā.

Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā Britānija bija starp rietumvalstīm, kas pastiprināja tirdzniecības sankcijas, lai nepieļautu modernāko tehnoloģiju eksportu uz Krieviju. RUSI pētnieki norāda, ka Krievija jau laikus bija izveidojusi svarīgāko elektronisko komponentu krājumus, lai mazinātu sankciju ietekmi. Šāda prakse Krievijā tika sākta vēl padomju laikā.

Analītiķi atzīmē, ka rietumvalstīm jāpastiprina kontrole, lai nepieļautu stratēģiski svarīgu uzņēmumu nonākšanu potenciālā pretinieka rokās.