"Krievijas iebrukums mūsu politiķiem bija pasakaina dāvana!" Lapsa par vieglākajiem četriem Saeimas gadiem







“Politiķis ir domāts tam, lai pamanītu, ko tauta grib un piemērotos, sakot, ka to darīs, ievēliet mani. Vai viņš to pēc tam dara vai nedara, tas jau ir cits jautājums,” TV24 raidījumā “Kārtības rullis” izsakās publicists Lato Lapsa.

No šī viedokļa skatoties, Lapsa uzskata, ka pēdējie četri gadi ir bijuši kā dāvana, pilnīgi pasakains laiks politiķiem.

“Ir periodi, kad nav skaidrs, ko tauta vēlas, bet tad bija kovids, kur iespējams nostāties vienā vai otrā pusē, un tagad vēl Krievijas karš, kur no mazas, nomaļas valsts politiķa viedokļa Krievijas iebrukums Ukrainā ir pasakaina dāvana. Ņem un izmanto, ja proti!” viņš saka.

Publicists uzskata, ka “Jaunā vienotība” un “Stabilitātei”, bija tās partijas, kas katra savā veidā Krievijas karu prata izmantot savā labā.

“Nacionālā apvienība ir viens no vislielākajiem zaudētājiem šajās vēlēšanās, jo ar to ideoloģiju, kas viņiem it kā bija, viņiem vajadzēja bez īpašiem pūliņiem dabūt divreiz vairāk mandātu. Tas, ka viņi nedabūja tik daudz mandātu ir vai nu absolūta tizluma rādītājs vai viņi nemaz negribēja.

Vienmēr ir bijis jautājums, vai viņi vispār vēlas saņemt vairāku balsu, lai tiktu pie reālas atbildības un kaut ko vispār darītu. Tas ir likumsakarīgi!” Lapsa uzskata.