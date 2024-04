Krievijas raķešu triecienā Čerņihivas pilsētai, Ukrainas ziemeļos, trešdien nogalināti 14 cilvēki un 61 ievainots, bet vēl seši pazuduši, trešdien paziņojušas vietējās amatpersonas. Kā pavēstīja policija, triecienā nodarīti postījumi sociālās infrastruktūras iestādēm, universitātes ēkai, slimnīcai un 16 daudzstāvu dzīvojamām ēkām.

“Ienaidnieks veica trīs raķešu triecienus gandrīz pašā [Čerņihivas] pilsētas centrā. Ir nogalināti civiliedzīvotāji un daudzi ievainoti. Pašlaik strādā glābēji,” sociālajos tīklos paziņojis Čerņihivas apgabala gubernators Vjačeslavs Čauss. Vēlāk televīzijā viņš sacīja, ka bojātas daudzas daudzstāvu ēkas un civilā infrastruktūra, kā arī desmitiem automašīnu.

Čerņihivas mērs Oleksandrs Lomako norādīja, ka raķetes trāpījušas ļoti apdzīvotā rajonā.

lai pārtvertu trīs raķetes, kas trāpīja Čerņihivai.

“Zem drupām joprojām ir cilvēki. Meklēšanas un glābšanas operācija turpinās,” sociālajos tīklos paziņoja Ukrainas iekšlietu ministrs Ihors Klimenko.

Čerņihivas pilsēta atrodas aptuveni 145 kilometrus uz ziemeļiem no galvaspilsētas Kijivas, un pirms kara tajā dzīvoja aptuveni 285 000 iedzīvotāju. Kad 2022.gada februārī Krievijas tanki iebruka Ukrainā no Baltkrievijas teritorijas, pilsēta tika smagi izpostīta.

Krievija pēdējās nedēļās ir pastiprinājusi uzbrukumus Ukrainas energotīklam, taču Lomako sacīja, ka bojātā astoņu stāvu infrastruktūras ēka nav saistīta ar elektroenerģijas ražošanu.

Zelenskis uzsvēra, ka uzbrukums Čerņihivai nebūtu noticis, ja “Ukraina būtu saņēmusi pietiekamu pretgaisa aizsardzības tehniku un ja pasaules apņēmība pretoties Krievijas teroram būtu bijusi pietiekama.”

“Terors ir jāaptur. Pretgaisa un pretraķešu aizsardzība ir tas, kas Ukrainai šobrīd ir nepieciešams,” norādīja Zelenska biroja vadītājs Andrijs Jermaks.

