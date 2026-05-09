Zāļu valsts aģentūras Zāļu drošuma nodaļas vadītāja Ilze Viņķele.
Foto: Zane Bitere/LETA

“Ibio!” Ilze Viņķele ir uzvilkusies par Dombura raidījumā dzirdēto 14

19:50, 9. maijs 2026
8. maijā LTV1 raidījumā “Kas notiek Latvijā?” pie Jāņa Dombura viesojās Rūdolfs Kalniņš, bijušais KNAB priekšnieka vietnieks.

Cita starpā viņš pateicis aptuveni šādu frāzi: “Es izveidoju KNAB. Man bija 24 gadi.”

Tā saniknojusi bijušo ministri Ilzi Viņķeli, kura norāda, ka R. Kalniņš noklusējis vēl kādu būtisku faktu – viņam netika piešķirta pielaide valsts noslēpumam.

KNAB likums paredz, ka KNAB darbiniekiem ir nepieciešama SAB atļauja darbam ar valsts noslēpumu, taču R.Kalniņam tā netika piešķirta, tāpēc viņš savulaik bija spiests amatu KNAB pamest. Viņš gan tolaik norādīja, ka, viņaprāt, lēmums nav objektīvs un taisnīgs.

Uzmanību gan pievērsa Ilzes Viņķeles ieraksta “X” noskaņa. Viņa raksta: “Rūdolfs Kalniņš: “Es izveidoju KNAB. Man bija 24 gadi.” Hm, visiem tiem, kam nu vismaz 25 gadi, ir bijuši arī 24. Toties ne katram KNAB izveidotājam amats bija jāpamet, jo SAB nedeva pielaidi darbam ar valsts noslēpumu. Noteikumu mainītājs, ibio.”

Tas uzvilcis arī vairākus sekotājus, kuri “piesienas” vārda ‘ibio’ izmantošanai.

LA.LV Aptauja

Vai ir pieņemami lietot šādu vārdu saziņai soctīklos?

  • Nekāda vaina!
  • Nē, man ir nepatīkami to lasīt
  • "Parastie" cilvēki tā var, ne jau bijusī ministr
  • Man vienalga

