Putins pēkšņi runā par kara "tuvošanos noslēgumam" un pieļauj tikšanos ar Zelenski
Krievijas diktators Vladimirs Putins paziņojis, ka it kā neatsakoties no tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Viņš apgalvo, ka esot gatavs tikties arī trešajā valstī, taču tikai ar noteikumu, ka pirms tam būšot panāktas galīgas vienošanās ilgtermiņa perspektīvai.
Par to Putins izteicies preses konferencē Maskavā sestdien. Viņš apgalvoja, ka nekāda īpaša vēstījuma no Zelenska, ko vizītes laikā Maskavā viņam būtu nodevis Slovākijas premjers Roberts Fico, neesot bijis. Pēc Putina teiktā, runa esot bijusi vien par to, ka Ukrainas puse ir gatava līderu līmeņa tikšanās rīkošanai.
Putins arī atkārtoti aicināja Zelenski ierasties Maskavā, vienlaikus piebilstot, ka tikšanās varot notikt arī trešajā valstī. Taču, kā viņš uzsvēra, tas būtu iespējams tikai tad, kad puses būtu vienojušās par gala nosacījumiem ilgākam laikam.
Preses konferencē Putins paziņoja, ka karš, pirmām kārtām, skar Krieviju un Ukrainu. Vienlaikus viņš izteicās par ASV prezidenta Donalda Trampa administrācijas patieso vēlmi panākt izlīgumu, sakot, ka Amerikai šis konflikts neesot vajadzīgs, jo tai esot daudz citu prioritāru uzdevumu.
Tajā pašā preses konferencē Putins arī garāmejot izteicās, ka, viņaprāt, karš it kā tuvojas noslēgumam. Šī frāze izskanēja brīdī, kad viņš atkal atkārtoja Kremļa ierasto versiju par 2022. gada sarunām Stambulā. Putins apgalvoja, ka Ukrainas sarunu grupa toreiz it kā esot parafējusi dokumentus, bet vēlāk no tiem atteikusies.
“Viņi apsolīja palīdzību un sāka uzkurināt konfrontāciju ar Krieviju, kas turpinās līdz šim. Es domāju, ka lieta virzās uz noslēgumu, taču tā tomēr ir nopietna lieta,” sacīja Putins.
Pēc viņa teiktā, tas viss noticis tāpēc, ka Rietumos it kā gaidījuši Krievijas graujošu sakāvi un Krievijas valstiskuma sabrukumu dažu mēnešu laikā.
Vienlaikus jāuzsver, ka šie ir Putina apgalvojumi, nevis neatkarīgi apstiprināti fakti. Kijiva iepriekš vairākkārt norādījusi, ka miera sarunas nevar notikt uz Krievijas diktētiem noteikumiem, kamēr turpinās okupācija un uzbrukumi Ukrainai.