Krievijas Ārlietu ministrijas runassieva Marija Zaharova 16. martā Rīgā pamanījusi “neofašistu bakhanāliju”. Ekrānuzņēmums no vietnes rubaltic.ru

Viesturs Sprūde, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Krievijas propaganda ierasti nepalaida garām Latviešu leģionāru piemiņas dienu 16. martā, taču pēdējās nedēļās pasaulē risinājušies arī krietni svarīgāki notikumi, kas “jātulko” propagandistiem. Piemēram, kā tautai izskaidrot starptautiskā Hāgas tribunāla orderi Krievijas prezidenta Vladimira Putina aizturēšanai lietā par ukraiņu bērnu deportācijām uz Krieviju.

“Pareizie” skaidrojumi

Novērotāji secina, ka Putina ordera temats Maskavas masu informācijas līdzekļu telpā tiek aplūkots ļoti maz, jo varai acīmredzot tas tiešām nāca negaidīti, tāpēc nebija arī stingri formulēta oficiāla skaidrojuma. Šobrīd apritē ir no­stādne, ka vispār Putins esot labdaris, jo licis bērnus aizvest no karadarbības zonām. “Tur, kur Krievija pūlas glābt bērnus, Rietumi viņus vienkārši atstātu nomirt,” tā oficiālā ziņu aģentūra “RIA Novosti”, ne ar vārdu nepieminot, kurš tad sarūpējis šo karu un apšaudes, no kurām bērni “jāglābj”, atņemot tos pat vecākiem.

Iespējams, vēl mulsinošāka režīmam lojālam Krievijas pilsonim varēja šķist Kremļa un tā saimnieka uzkrītošā izdabāšana Pekinai Ķīnas prezidenta Sji Dzjiņpina vizītes laikā Maskavā 20.–22. martā. Krievijas propagandisti ir stāvā sajūsmā par šķietamajām perspektīvām, ko vizīte pavērusi. Sji viesošanās dienās Krievijas telekanāls “Rossija24” starp raidījumiem translēja priekšsēdētāja Sji pamācošos un dzīvesgudros aforismus, ko atskaņoja ķīniešu valodā, krievu tek­stu lieliem burtiem rādot uz ekrāna līdz ar paša Ķīnas prezidenta bildi un Ķīnas ainām. Skats bija sirre­āls, jo nekad agrāk ārzemju līderu vizīšu laikā Krievijā nekas tāds nav piedzīvots. Daudziem radās jautājums, ko tas nozīmē un vai Krievija, izmisīgi meklējot sabiedrotos pašas uzsāktajā konfliktā ar Ukrainu un Rietumiem, jau ir Ķīnas vasaļvalsts. Neizpratne un jautājumi par notiekošo gan lielākoties cirkulēja sociālo tīklu vidē, un propagandisti tur arī piedāvāja savus skaidrojumus, kāpēc “tas ir normāli” un par to jāpriecājas. Piemēram, Krievijā labi pazīstamais publicists un Kremļa atbalstītājs Dmitrijs Oļšan­skis savā “Telegram” kanālā apgalvoja, ka 21. gadsimtā Krievijai labāk būt par Ķīnas, nevis ASV vasali, jo “šobrīd mums labāk ir hans Ordā, nevis pāvests un bruņinieki mums uz kakla”: “Ķīna atšķirībā no Amerikas nepretendē ne uz mūsu resursiem, ne mūsu identitāti.” Ķīnieši necenšoties mainīt krievu identitāti, uzspiežot savus uzskatus par feminismu, seksuālām minoritātēm un tā tālāk. Kļūstot par ASV “vasali”, krievi pazaudēšot “galvu”, kā tas reiz jau esot noticis pēc PSRS sabrukuma.

Tiesa, šajā versijā trūkst skaidrojuma, kur tajā visā ir Ķīnas labums un kādi tad ir tās mērķi. To pilsoņiem lāgā nav varējis sniegt arī krievu šovinists un telekanāla “Russia Today” komentētājs Jegors Holmogorovs. Arī viņš “Telegram” klāsta, ka no pakļaušanās Ķīnai krieviem nāks “tikai plusi”. Proti: “Ķīnieši mums pilsētas nededzina, gūstekņus cauri Gobi tuksnesim neaizdzen, pat demogrāfisko draudu, ar kādiem mūs biedēja agrāk, šobrīd nav. Gluži pretēji, pilsētas dedzina un krievu cilvēkus nogalina un aizdzen gūstā amerikāņi un esovieši (saīsinājums no Eiropas Savienības. – Red.).”

Cīņā pret “dēmoniem”

16. martā Rīgā notikusi “neofašistu bakhanālija”. Vismaz to sakās redzējusi Krievijas Ārlietu ministrija un Krievijas ziņu kanāli. Gājienā uz Brīvības pieminekli, “neskatoties uz Latvijā pastāvošo formālo aizliegumu, vispārējai apskatei izlikta nacistu simbolika”, bet ziedi nolikti “fašistu soda ekspedīciju dalībnieku piemiņai”. Kas Krievijas ĀM uztverē ir “nacistu simbolika” un kas “fašisti”, paliek pašas ministrijas ziņā.

Dzīvākai ainai, protams, nepieciešami vietējie “cīnītāji pret nacismu”, kuri cieš no “policijas patvaļas”. Bieži šī loma trāpās dažādiem dīvaiņiem. Agrāk 16. marta pasākumos galvenais “upuris” bija Kremļa atbalstītājs, Lielbritānijas pilsonis Greiems Filipss. Šī blogera Rīgas periods ir pagājis. Nu propagandistu uzmanību piesaistījusi arī Latvijas medijiem pazīstamā mājsaimniece Jeļena Kreile, kura pēdējā laikā daudzkārt nonākusi policijas uzmanības lokā, demonstratīvi staigājot apkārt ar Krievijas karodziņu pie apģērba un somu, uz kuras baltu krāsu uzzīmēts bēdīgu slavu iemantojušais burts – simbols “Z”. Policija pret Kreili sākusi vairākus desmitus administratīvo pārkāpumu procesus par militārās agresijas un kara noziegumu slavinošu simbolu izmantošanu publiskā vietā un vēl no agrākiem laikiem arī par Covid-19 ierobežojumu pārkāpumiem. Šoreiz dāma iemantoja slavu, jo sava dzīvokļa logos Torņakalnā izlika vairākus nelielus Krievijas karogus. Uz viena no tiem krāsainiem zīmuļiem bija rakstīts “Dievs, sargā Latviju”. Bija arī uzraksts “Putins mans draugs”, Latvijas karogs un vēl dažādi uzraksti krievu un latviešu valodā. Kā 17. martā ziņoja aģentūra LETA, Valsts policija par kara slavinošu simbolu izmantošanu aizturētajai mājsaimniecei kā drošības līdzekli piemērojusi aizliegumu izbraukt no valsts.

Par to, kas notiek šīs sievietes galvā, var spriest pēc viņas agrākās sarunas ar pētnieciskās žurnālistikas centru “Re:Baltica”: policija pret viņu vēršoties, jo “ļaunie spēki vēršas pret labajiem, tie ir dēmoni”. Tāds cilvēks izrādījies īsts atradums Krievijas propagandai. “Latvija nolaidusies līdz mēru zaudējušai rusofobijai un nacismam. Padzīvojušo Latvijas pilsoni Jeļenu Kreili apmeklējusi policija, jo viņa izkārusi logā trikoloru (Krievijas karogu. – Red.),” paziņoja šovinistiskais telekanāls “Cargrad”. Un piebilda: “Līdz tam, lai Latvijā radītu krievu geto un pie krievvalodīgo iedzīvotāju drēbēm piešūtu sarkanās zvaigznes, atlicis pavisam maz. Klajā rusofobija Baltijā notiek valsts līmenī un NATO militārajā aizsardzībā. Jeļena Kreile arī ir tā pati krievu pasaule, par kuru mēs cīnāmies. Arī viņai nepieciešama aizsardzība un atbalsts.” Savukārt vietne “Argumenti nedeļi” par cilvēktiesību pārkāpumu pasludinājusi viņai piemēroto drošības līdzekli uz administratīvo lietu izmeklēšanas laiku aizliegt izbraukt no valsts. Tas ticis vispārināts, dodot vaļu fantāzijai. “Latvijas nacionālisti zaudējuši prātu naidā un bailēs – tiem, kuri atklāti atbalsta Krieviju, “paraksta” nepamest valsti (Latviju) un, protams, ierosina krimināllietas,” apgalvo “Argumenti nedeļi”. Vispār pret “atklāti nacistisko Latvijas valdības politiku” uzstājoties daudzi latvijieši, īpaši krievvalodīgie, “protams, kā nu kurš var – kas norauj Ukrainas – Latvijas karogus, kas ieslēdz magnetofonu ar PSRS un Krievijas himnu, kas protestē pie Brīvības pieminekļa, un ir arī tādi, kas no sava loga izkar Krievijas karogu”. Interesanta ir pieminētā sacerējuma autores versija, kādēļ Kreilei norādīts nepamest valsti. Raugi, Latvijas “nacionālisti” baidoties, ka viņa aizbrauks “uz Eiropu” un tur visa informācija par Latvijā valdošo “atklāto fašismu” nākšot gaismā: “Bet atklāts nacisms Eiropā nav vajadzīgs – bailes taču galīgi sadusmot krievu lāci.”

