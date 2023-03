Vai mūsu laikos Ķīnas robeža varētu būt pie Zilupes? “Ķīnas lienošā okupācija ir sākusies, pie tā ir arī vainīgas sievietes!” Ieteikt







Lai saglabātu kaut kādu pašcieņu pasaulē, kā Krievija to bija cerējusi, tā paliek līdzīga kaut kam tādam kā Ziemeļkoreja. Tās nostāja ir “Kāpēc no mums jābaidās? Tāpēc, ka pat Ķīna no mums baidās – esam neērts kumoss viņiem, bet viņi tā arī nekož!” – šādi esošo politisko situāciju ieskicē TV24 raidījuma “Globuss” vadītājs Ansis Bogustovs.

Par visnozīmīgāko Krievijas trumpi raidījuma viešņa Sigita Struberga, LU Politikas zinātnes nodaļas pasniedzēja un pētniece, nosauca dabas resursus, nevis ieročus. Tāda okupācija no Ķīnas puses Krievijā vairāk ir tāda filozofiska, ne reāla, norāda Struberga, oponējot Bogustovam, ka Ķīnai noderētu brīvi pieejami Krievijas ieroči.

Kā saka Struberga, nepateicīgākais ir kaut ko prognozēt, tā atbildot uz raidījuma vadītāja jautājumu, vai Ķīnas robeža varētu būt pie Zilupes. Tomēr arī viņa piekrīt, ka

tāda lienošā, klusā okupācija jau notiek daudzus gadus, piemēram, Ķīnas iedzīvotāji apmetas arvien plašākās, tukšās Sibīrijas teritorijās.

“Pie tā ir vainīgas ir sievietes. Sieviešu Krievijā ir daudz, savukārt Ķīnā sieviešu pietrūkst, bet vīriešu ir daudz, un viņi dodas dzīvot uz Krieviju. Ķīniešu vīrieši nedzer, viņi ir ģimenes cilvēki, viņi apprec krievietes, gatavi dzīvot Krievijā, bet viņi visi (sieva un bērni) kļūst par Ķīnas pilsoņiem,” šādas situācijas nianses atklāj Kārlis Daukšts, politologs.

Politologs aicina atcerēties tādu Mihailu Šturmeru, viņš savulaik bija Vācijas kanclera Helmuta Kola padomnieks ārpolitikas jautājumos, teoriju, kurā viņš saka tā:

“Mums par katru cenu ir jāsaglabā Krievijas vienotība un tās spēks no Rietumu viedokļa, lai tā veidotu šo barjeru pret milzīgo Ķīnas ietekmi, kura varētu nākamajos gadsimtos spiesties virsū!”

Projektu “Globuss” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Globuss” saturu atbild AS “TV Latvija”.