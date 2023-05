“Viņam visu laiku gribās kaut ko atbrīvot, kaut ko ieņemt,” Slaidiņš par Solovjova aicinājumu denacificēt Baltijas valstis Ieteikt







“Lai suņi rej, karavāna iet tālāk. Lai viņi plosās!” tā par Krievijas propagandista Vladimira Solovjova aicinājumu denacificēt Baltijas valstis uzreiz pēc uzvaras pār Ukrainu, TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” uzsvēra NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.

“Redzam, ka viņam visu laiku gribās kaut ko atbrīvot, kaut ko ieņemt. Tajā pašā laikā viņi pat Bahmutu nevar ieņemt, bet jau gatavi iet līdz Britānijai, līdz Lamanšam – atbrīvot Vāciju, atbrīvot Franciju,” Slaidiņš sacīja.

Viņš atgādina, ka Kremļa propagandists aicinājumu denaficēt Baltijas valstis, pauda pēc tam, kad Latvija pieņēma lēmumu aizliegt svinēt 9. maiju.

Jau vēstīts, ka Saeima 20.aprīlī galīgajā lasījumā pieņēma likumu, ar kuru aizliegts 9.maijā publiskajā ārtelpā rīkot tādus pasākumus, kas neaizstāv valsts drošības intereses, šķeļ sabiedrību, nepatiesi apraksta vēsturi un nesolidarizējas ar Ukrainas tautu. Šo ziņu agresīvi uztvēris Kremļa propagandists Vladimirs Solovjovs.

Viņš kārtējo reizi izteicis draudus Baltijai, paziņojot, ka pēc Ukrainas denacifikācijas nākamās būs Baltijas valstis, piebilstot, ka varbūt pat nav obligāti jāgaida, kad tas tiks beigts Ukrainā. V.Solovjovs norāda, ka Baltijā nepamatoti apsūdzēti padomju noziedznieki: “Vācu nelietis klusē, izliekoties, ka tas ir normāli. Vāciešu un eiropiešu aizstāvji neredzēja ne krievu tiesību pārkāpumus Baltijas teritorijā, ne nacisma uzplaukumu, viņi neredz neko, jo viņi ir nacistu sponsori.”

Krievu propagandists šo lēmumu saistījis ar Hitlera dzimšanas dienas datumu – 20.aprīlī –, uzsverot: “Šodien viņiem ir svētki – viņu dvēseles līdera dzimšanas diena. Starp citu, Kijivā to šodien atzīmē, arī Baltijā to atzīmē, un esmu pārliecināts, ka arī Vācijā daudzi kladzina papēžus un māj ar roku. Un man nošpļauties, ko no sevis iedomājas Šolcs vai Bērboka. Es zinu, ka, pārbraukuši mājās, viņi noņems cilvēkiem līdzīgās maskas un parādīs savu īsto, nacistisko dabu.”

Savas runas noslēgumā Solovjovs pārliecinoši paziņoja, ka uz Ukrainas zemes NATO karaspēka nebūs.