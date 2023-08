Krievu raķete trāpījusi Čerņihivas centrā, ir bojāgājušie un ievainotie

Krievijas karaspēka raidītai raķetei sestdienas rītā trāpot Čerņihivas centrā, nogalināti septiņi cilvēki, pavēstīja pilsētas mēra pienākumu izpildītājs Oleksandrs Lomako.

Pilsētā izsludinātas trīs dienu sēras.

“Atbilstoši situācijai plkst.15.25 teroristu uzbrukumā pilsētas centrā cietuši 117 cilvēki, no viņiem septiņi gājuši bojā,” platformā “Telegram” pavēstīja pilsētas vadītājs.

💔 #Chernihiv after #Russian missile hit the city center #ArmUkraineNOW to save innocent lives pic.twitter.com/T9an4GNfUs

Bojāgājušo vidū ir viens bērns.

Krievijas karaspēks sestdien plkst.11.30 Čerņihivas centrā veica triecienu ar ballistisko raķeti Drāmas teātrim.

Teātrī tobrīd notika dronu izstāde, un tur bija daudz civilistu.

Par to, ka Čerņihivā sestdien būs dronu izstāde, tika ziņots iepriekš. Tiesa, netika atklāts, kur tieši tā notiks.

At least 6 people were killed and 42 were injured, among them 11 children, in #Russian attack on #Chernihiv city center.

All Russian war criminals must be stopped and brought to account.#RussiaWarCrimes#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/pp2ogV086d

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) August 19, 2023