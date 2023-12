Krievu pranksteriem, uzdodoties par Āfrikas Savienības pārstāvi, izdevies sazvanīt Vācijas vicekancleru Robertu Hābeku, ziņu aģentūrai DPA apstiprināja Hābeka vadītā Ekonomikas ministrija.

Nekāda konfidenciāla vai ar drošību saistīta informācija sarunas gaitā netika izpausta.

Četras minūtes garā saruna, ko troļļi publicējuši platformā “Telegram”, ir sarunas fragmentu kompilācija, norādīja ministrijas preses sekretārs.

Ierakstā dzirdams, kā Hābeks mierīgā balsī angļu valodā skaidro, ka Ukrainai jāpalīdz eksportēt labība par spīti Krievijas uzbrukumiem.

Preses sekretārs atteicās komentēt, kādi jautājumi apspriesti sarunas gaitā.

Drīz pēc šīs telefonsarunas Vācijas izlūkdienests sazinājies ar ministriju, lai norādītu, ka Hābeks sazvanīts, izmantojot viltus identitāti.

Ministrija veikusi iekšējo izmeklēšanu un tagad norāda, ka šis gadījums tiks izmantots, lai izvērtētu un stiprinātu pastāvošos drošības pasākumus.

