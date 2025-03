Krisa Normena dzīves principi – laimīgi precējies vairāk nekā 50 gadus Ieteikt







2025. gada 21. aprīlī XIAOMI ARENA notiks viens no nozīmīgākajiem muzikālajiem gada notikumiem – pasaules poproka zvaigznes Krisa Normena lielais solokoncerts. Šis koncerts būs īpašs, jo šogad aprit 50 gadi kopš pasaule Kriss Normens radīja savu superdziesmu "If You Think You Know How to Love".

Reklāma Reklāma

Pasaulslavenais solists, bijušais leģendārās grupas "Smokie"dalībnieks Kriss Normens ir pazīstams arī kā uzticīgs vīrs un vairāku bērnu tēvs. Krisa Normena personīgā dzīve ir uzmanības vērta, un noturība attiecībās pelna apbrīnu.

Princips Nr.1: “Nešķirties no saviem mīļajiem!”

Kriss Normens ir laimīgi precējies 57 gadus. Viņa sieva ir Linda Makenzī, kura līdz pat šai dienai ieņem milzīgu vietu viņa dzīvē, un viņš nevilcinās par to runāt visu savu mūžu daudzās intervijās. Kriss Normens iepazinās ar savu nākamo sievu Lindu septiņpadsmit gadu vecumā, kad grupa “Smokie” tikai sāka savu radošo ceļu uz skatuves.

Kautrīgā blondīne sagrozīja topošā slavenā dziedātāja galvu, un viņš piedāvāja viņai satikties. Trīs gadus vēlāk pāris apprecējās. Kriss šo dienu sauc par laimīgāko savā dzīvē pat pēc vairāk nekā piecdesmit gadiem. Pāris bija nešķirams, un Linda pat dabūja stilistes darbu grupas komandā, lai būtu kopā ar mīļoto tūrē.

Princips Nr.2: “Tici sev un klausies viņā!”

Krisa Normena sieva vienmēr ir bijusi slavenā ģitārista un dziedātāja atbalsts un iedvesma. Tomēr sākotnēji finansiālais stāvoklis jaunajā ģimenē nebija diezcik labs, un viņi pat devās vakariņās pie radiem, ko Kriss ne reizi vien pieminēja intervijās. Linda ir bijusi dziedātāja īstā mūza, un viņa nekad nav lūgusi viņu pamest nestabilo mākslinieka darbu. Varbūt, ja viņa būtu uzvedusies savādāk, pasaule nekad nebūtu dzirdējusi "Smokie" labākās dziesmas.

Princips Nr.3: “Kopā uz mūžu”

Pāris vienmēr centās pavadīt daudz laika kopā, neskatoties uz to, ka Normens bieži bija turnejās. Un tagad viņam patīk sēdēt kopā ar sievu un atskaņot viņai maigu melodijas ar ģitāru. Linda vienmēr ir bijusi laba sieva un gādīga mamma, rūpējusies par ikdienu un komfortu mājās. Pāris jau vairākus gadus dzīvo Menas salā.

Princips Nr.4: “Vārdi ir labi, bet dāvana ir labāka”

Kriss uzskata, ka ir labi apstiprināt savas jūtas, kaut arī ar nelielām, bet pastāvīgām dāvanām. “Ko es parasti dodu? Pirmkārt, tie ir ziedi. Man šķiet, ka šī ir vispār labākā un dāvana. Un vēl smaržas. Bet ir nepieciešams ilgs laiks, lai tās izvēlētos, ņemot vērā to raksturu un sievietes paradumus. Kopumā esmu diezgan romantisks ne tikai dziesmās, bet arī dzīvē,” saka Kriss Normens.

Reklāma Reklāma

Princips Nr.5: “Novērtējiet stabilitāti!”

“Esmu precējies ilgu laiku, mums ir pieci bērni, jau pieauguši. Man patīk stabilitāte dzīvē, tāpēc, pateicoties Lindai, es netērēju laiku sīkumiem. Es tērēju laiku niekiem un necenšos, kā daži mani draugi mūziķi, bieži mainīt savu personīgo dzīvi un meklēt jaunas draudzenes. Es mīlu savu sievu. Un gribas redzēt visu savu ģimeni laimīgu. Tāpēc ceru dzīvot ilgi — man ir interesanti, kas nākotnē notiks ar maniem bērniem,” saka pasaules zvaigzne Kriss Normens.

Princips Nr.6: “Padomājiet par citiem!”

Kriss Normens uzskata, ka galvenais ir neieciklēties uz savām harmoniskajām attiecībām un neaizmirst dalīties ar citiem. Kopā ar Lindu viņi velta daudz laika labdarības projektu un organizāciju atbalstīšana. Linda piedalās fondu darbā, iesaistoties bērnu labklājības, veselības un vides aizsardzības jomās.

Princips Nr. 7: “Kopējas intereses”

Kopīgas intereses palīdz glābt laulību. Linda ciena un atzīst sava vīra aizraušanos ar mūziku. Viņus vieno kopīgi vaļasprieki – pastaigas dabā, mājas labiekārtošana un labdarība.

Princips Nr.8: “Nezaudēt savu attiecību romantiku”

Kriss Normens iesaka, ja arī nerakstāt dzeju saviem mīļotajiem, neaizmirstiet par to, ka nepieciešamas romantiskas atzīšanās. Viņš pats joprojām nekavējas atzīties mīlestībā savai sievai un turpina viņai veltīt savas dziesmas.

“Man vajag tavu mīlestību,

Tāpat kā putnam vajadzīgs lidojums.

Un kā rītausma sākas ar gaismas staru.

Tu man dod spēku dzīvot, es zinu –

Man vajag tavu mīlestību.”

Lai jūsu dzīvē ienāk tik daudz priecīgu notikumu, cik gaisma mums dod pavasarī!