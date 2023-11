Kristaps Ceplis par valsts aizsardzību: “Izdzīvojuši un izveidojuši valsti ir tie, kas ir cīnījušies” Ieteikt







“Ir diezgan pierasti, moderni teikt, ka tagad ir tādi laiki, kur kaut kādi īpaši šā brīža notikumi…Ja mēs tā godīgi paskatāmies vēsturē, tie laiki visu laiku tādi ir bijuši – visu laiku ir gribējuši manipulēt ar pūli, visu laiku ir bijuši kaut kādi ārējie faktori, kas ietekmē,” tā TV24 raidījumā “Kārtības rullis” sacīja biedrības “Zaļās mājas” vadītājs Kristaps Ceplis, diskutējot par Latvijas valsti un tās pastāvēšanu gadu gaitā.

“Par to pašu latviešu karavīru mēs varam runāt ne tika no Pirmā pasaules kara, mēs varam runāt jau ļoti senā vēsturē! Respektīvi, nerunājot tieši par latviešiem vai par citiem, izdzīvojuši un izveidojuši valsti ir tie, kas ir cīnījušies. Un mēs, lai arī kādas mums ir bijušas kļūdas, esam cīnījušies – savādāk mēs te uz vietas nebūtu bijuši,” uzsvēra Ceplis.

Spriežot par situāciju 1930.gadā, kad neesot padomāts par to, kas būs 1940.gadā, Ceplis sacīja: “Skaidrs, ka bija cilvēki, kas domāja, bija brīdinājumi, bija visas iespējas par to domāt…Tāpat arī mums ir. Mum vajadzēja nevis tagad tikai reaģēt, kad krievi iebruka Ukrainā, mums jau sen ātrāk vajadzēja reaģēt…Es pats kādreiz biju žurnālists un atceros, kad mēs tikko iestājāmies NATO, tad tā laika armijas vadība gudri runāja par to, ka obligāto dienestu nevajag, ka mums tas nav vajadzīgs, mēs specializēsimies atmīnēšanā, piemēram. Un to mēs redzam tagad – sargi pats sevi, un tad tevi dievs sargās!” tā TV24 raidījumā “Kārtības rullis” komentēja biedrības “Zaļās mājas” vadītājs Ceplis.

Tāpat Ceplis skaidri uzsvēra, ka nekas, tostarp visa NATO nepalīdzēs valstij, ja mēs paši nerīkosimies. “Ja mēs paši kā latvieši, kā Latvija kaut ko nedarīsim! Mums ir jāturpina cīnīties visu laiku, mums ir jābūt gataviem,” uzskata Ceplis, spriežot par Latvijas valsts aizsardzību un notikumiem starptautiskajā politikā.



