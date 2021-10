Kristaps Krafte: Sociālais bizness ir iespējams arī veselības tehnoloģiju jomā Ieteikt







Autors: Kristaps Krafte, SIA “Vigo Health” vadītājs

Visbiežāk ar sociālo uzņēmējdarbību asociējas tādi uzņēmumi, kas rada darba vietas cilvēkiem ar invaliditāti vai citām personu grupām ar īpašām vajadzībām.

Mans uzņēmums tāds nav – mēs izstrādājām mobilo lietotni, kas ir virtuāls rehabilitācijas asistents cilvēkiem, kas pārcietuši insultu. Tas pierāda, ka sociālais uzņēmums var būt arī tehnoloģiju uzņēmums veselības nozarē.

Veltot vairākus gadus studijām par inovācijām veselības nozarē Kopenhāgenas Biznesa skolā, Kopenhāgenas Universitātes Medicīnas fakultātē un Roterdamas Veselības aprūpes menedžmenta un politikas skolā un veicot pētījumus par insulta pacientu aprūpi gan Latvijā, gan Dānijā, secināju, ka pastāv milzīga problēma ar rehabilitācijas pieejamību pēc pārciesta insulta. P

ētot un meklējot dažādus risinājumus, pamazām radās ideja par mobilo lietotni, kas nu jau tapusi par daļu no sociālā uzņēmuma “Vigo Health”.

Kad sāku veidot lietotni “Vigo”, nedomāju par sociālo uzņēmumu. Taču, uzzinot par šādu uzņēmējdarbības veidu un apzinoties, ka mēs tiešām veicam sociāli atbildīgas darbības, pieteicāmies sociālā uzņēmuma statusam. Man šķiet, ka ir daudz tādu uzņēmumu, kas nav reģistrēti kā sociālie uzņēmumi, bet tāpat darbojas un risina dažādas un nozīmīgas sociālas problēmas.

Šādu uzņēmumu esamība ir ļoti būtiska – jo lielāka ir to sociālā ietekme, jo nozīmīgākas problēmas tie palīdz risināt valsts un pašvaldību līmenī. Sociālais bizness ir iespējams jebkurā darbības jomā, taču vienlaikus jāatzīst – daudzi uzņēmumi strādā nozarēs, kam nav tiešas sociālas ietekmes. Es ceru, ka ar laiku uzņēmēji vairāk izvēlēsies darboties tieši veselības aprūpes jomā.

Ieviest inovācijas veselības nozarē nav viegli, jo šajā sistēmā ir iesaistīti daudz spēlētāju, piemēram, valsts iestādes, ārsti, slimnīcas, kas ir samērā konservatīva vide. Šo sarežģītību labi parāda arī fakts, ka veselības aprūpes nozare ir viena no pēdējām, kuru sasniegusi digitalizācija. Jāteic gan, ka Covid-19 pandēmijas laikā ir panākts progress, jo kļuva acīmredzams, ka arī digitāli risinājumi var palīdzēt kā ārstiem, tā pacientiem.

Pandēmija noteikti ir paātrinājusi inovāciju ieviešanu un pieņemšanu šajā jomā vismaz par desmit gadiem. Tajā pašā laikā – ja Rietumeiropā termins “digitālā terapija” ir saprotams un pieņemts, tad Latvijā tas diemžēl ir kaut kas jauns. Digitālās veselības stratēģija Latvijā arvien ir izstrādes procesā, taču es ļoti ceru, ka drīz tā būs realitāte.

Jau šobrīd pacientiem ir pieejama lietotne “Vigo”, kas ir domāta insultu pārcietušiem cilvēkiem. Līdzīgi kā tas ir ar citām sabiedrībā zināmām lietotnēm, piemēram, Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapas digitālais asistents Toms vai “Tildes” izveidotā Una, arī Vigo sazinās ar pacientiem, palīdzot saprast un izzināt būtiskāko par insultu.

Lietotne “Vigo” ir izstrādāta, lai sniegtu lietotājam jebkādu nepieciešamo informāciju saistībā ar insultu – par funkcionālo terapiju, audiologopēdiju, kognitīvi biheiviorālo terapiju –, kā arī dotu iespēju pacientam pašam trenēties, veicot dažādus kognitīvos, fizioterapeitiskos un audiologopēdiskos vingrojumus.

Mēs strādājam pacientu interesēs un ceram, ka drīz lietotne “Vigo” tiks iekļauta valsts apmaksāto pakalpojumu klāstā, lai insultu pārcietušajiem un viņu ģimenēm nebūtu par to jāmaksā no savas kabatas. Līdz šim risinājuma izstrādē esam ieguldījuši gandrīz 800 tūkstošus eiro, piesaistot līdzekļus no eņģeļinvestoriem, akseleratora “Commercialization Reactor”, riska kapitāla fonda “Expansion Capital” un citiem resursiem.

Nākotnē plānojam attīstīties arī citās valstīs, kā arī izstrādāt līdzīgus risinājumus citām slimībām. Digitālās terapijas nozare attīstās strauji, un es tiešām ceru, ka Latvijā radīsies arī citi līdzīgi risinājumi ar pasaules potenciālu.

Inovāciju radīšanas ceļš nekad nav viegls. Man motivāciju dod mana vecmāmiņa, kas, pārdzīvojusi insultu, sāka atveseļoties, lietojot lietotni “Vigo”. Šī nepastarpinātā pieredze ļāva man izprast un spēcīgāk izjust, ar kādām problēmām un pārdzīvojumiem saskaras insultu pārcietušie un viņu tuvinieki.

Tagad, kad vecmāmiņa ir atguvusi insulta dēļ zaudētās spējas, es vēl vairāk novērtēju, ka pieejama un intensīva rehabilitācija ir panākumu atslēga. Un tas nebūtu bijis iespējams, ja SIA “Vigo Health” nebūtu saņēmis sociālajiem uzņēmumiem mērķēto finanšu atbalstu. Mēs esam pateicīgi gan kā uzņēmums, gan kā līdzcilvēki, ka šāda iespēja pastāv.

Šajā publikācijā paustais ir autora viedoklis, kas var nesakrist ar LA.LV redakcijas redzējumu.