Krūmu joslās ir kārtīgi betona bunkuri… Slaidiņš skaidro, kas ukraiņiem frontē ir lielākais laika zaglis Ieteikt







TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarību Ukrainā”, rādot video un kartes, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš skaidroja, kā meža krūmu posmi frontes līnijas laukos šobrīd kavē Ukrainas bruņotos spēkus karot, nosaucot tos par “lielāko laika zagli”.

“Kas tad īsti zog laiku? Tātad lauksaimniecības zemes ir aizaugušas ar kokiem, krūmiem vēl papildus tām meža joslām, kas tur ir. Tas, protams, ir radījis priekšrocības Krievijas bruņotajiem spēkiem, veidojot šīs aizsardzības līnijas. Un krievu pozīcijas ir taisni šajās koku, krūmu audzēs, nevis uz klaja lauka. Uz klaja lauka ir mīnas, jo, ja ukraiņi triecas pa vidu starp šīm, tad viņi saņem uguni no visām pusēm. Tātad viņiem jāiztīra šie krūmi, un tas ir ļoti sarežģīti,” tā zināja stāstīt NBS majors Slaidiņš, runājot par šķērļiem frotnē, ar ko nākas saskarties ukraiņu armijai.

Demonstrējot karti, Slaidiņš rādīja un stāstīja, kā izskatās frontes galvenā līnija, kur ir krievu spēki un redzams ukraiņu uzbrukuma virziens. “Tie ir drakona zobi, kam jātiek pāri, un tālāk atkal sākas šīs krūmu joslas, kur ir bunkuri – betona, nevis šādi tādi, bet tiek ziņots, ka tie ir kārtīgi betona bunkuri! Pēc tam nāk ierakumi atkal ar kārtīgiem uguns punktiem. Turklāt pa vidu vēl ir mīnas, ir ejas. Šiem ir jāatkāpjas, lai viņi var pa mīnu ejām atkāpties tālāk. Tad varam iedomāties! Ir vēl kaujas tehnika pozīcijās, kaut kur kājnieku kaujas mašīnas, tanki ierakumos, kuri arī var atbalstīt ar uguni,” tā TV24 raidījumā skaidroja Slaidiņš.

Kā nākamo Slaidiņš demontrēja karti, kā izskatās krievu tuneļu sistēma frontē. “Šie visi bunkuri, ko redzējām, visi ir savienoti ar tuneļiem. Tātad viņš var pārskriet no viena uz otru. Un tas ir saržģīti – tīrīt…Tas ir samērā droši! Zaudē pozīciju, viņš atkāpjas uz nākamo. Protams, ir baļķu pārklājums. Bunkuri ir ik pa desmit metriem attiecīgi, kur ir apvidus. Kā teica Frīdrihs Lielais – cik atšķirīgi apvidi, tik atšķirīgas kaujas! Protams, krievu aizsardzība ir pielāgota tikai un vienīgi uz apvidu īpatnībām,” skaidroja Slaidiņš. “Šos tuneļus viņi tīra, un tas apēd laiku,” piebilda viņš.

Tāpat arī NBS majors TV24 raidījumā skaidroja, kā notiek šo te tuneļu tīrīšana frontes līnijā Ukrainā. Rādot karti, Slaidiņš stāstīja, ka kājnieku kaujas mašīna no flanga, nevis frontāli mēģina ielauzties. “Kājnieku kaujas mašīnas braukā ar uguni, un, ja nav bijis artilērijas atbalsts, tad nepārtraukti šauj uguni, izmet kājniekus, tad kājnieki tīra vienu posmu, tālāk seko atkal nākamais. Galvenā aizsardzības līnija ir ar mīnām – tur ir grūti tikt. Viņi meklē, kā kaut kur izlauzties un aiziet flangā. Jo, ja viņi uzbruks frontāli, okey, tiks cauri, iebrauks iekšā, viņš dabūs uguni no visām pusēm, un tas ir tas, kas apēd to laiku,” komentēja Slaidiņš. Turklāt tās joslas esot ik pa brīdim – viņas stiepjas no dienvidiem uz ziemeļiem, norādīja Slaidiņš, konkretizējot, ka runā tieši par Zaporižjas apgabalu Ukrainā. “Tas ir tas, kāpēc liekas, kāpēc tik lēni… Tāpēc centos izskaidrot, kāpēc tas notiek tik lēni,” tā rezumēja NBS majors TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā”.