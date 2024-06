Austrijā krusa nodarījusi nopietnus bojājumus lidmašīnai, kas svētdien atgriezās no Baleāru Salām, paziņojusi aviokompānija “Austrian Airlines”.

Krusa izdauzīja caurumu lidmašīnas priekšgalā un pilota kabīnes logā izveidojās plaisas, bet tai izdevās veiksmīgi nosēsties Vīnes lidostā. Neviens pasažieris un apkalpes loceklis nav cietis, ziņoja aviokompānija.

Kā vēsta medijs “CNN“, lidmašīnā atradās 173 pasažieri un seši apkalpes locekļi.

Pēdējās nedēļās Austriju piemeklējušas spēcīgas lietavas un plūdi. Sevišķi cietis apgabals pie Austrijas robežas ar Slovēniju un Ungāriju.

Vietējās varasiestādes šodien ziņoja, ka joprojām tiek meklēts 77 gadus vecs pensionārs, kurš svētdien pazuda Burgenlandē ceļā uz vēlēšanu iecirkni, lai nobalsotu Eiropas Parlamenta vēlēšanās.

Štīrijā svētdien plūdu dēļ nestrādāja seši vēlēšanu iecirkņi, ziņu aģentūrai AFP pavēstīja vietējās amatpersonas.

Flight OS434 was flying from Palma de Mallorca, Spain, to Vienna, Austria, when it hit a "thunderstorm cell," Austrian Airlines said in a statement. The hail caused damage to the cockpit windows, some coverings and the nose, which photos showed appeared to have broken off. pic.twitter.com/O26X9aismx

— TruthGateOfficial (@TruthGateOff) June 10, 2024