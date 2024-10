Kudors par imigrantiem: “Svarīgs ir iebraucēju īpatsvars! Kā tikko tiks veidoti anklāvi, tā ar integrāciju radīsies problēmas” Ieteikt







“Svarīgs ir iebraucēju īpatsvars! Kā tikko tiks veidoti anklāvi, tā ar integrāciju radīsies problēmas,” tādu viedokli TV24 raidījumā “Nedēļa.Post scriptum” pauda politologs un drošības politikas eksperts Andis Kudors, diskutējot par imigrācijas politiku Latvijā, tostarp neseno gadījumu pie Silenes robežas, kad policija Aizkraukles novadā vajāja un pēc tam aizturēja 46 imigrantus un divus viņu pārvadātājus.

“Mēs redzam Rietumeiropas praksi. Tur, kur bija šī te Welcome! politika jeb Laipni lūdzam! politika ar durvīm plaši vaļā, tur pie noteikta īpatsvara rajoni sāka pārvērsties. Tie, kas bija vietējie eiropiešu kultūras pārstāvji, pārcēlās prom, un tie anklāvi tad sāka augt,” skaidroja politologs Kudors. “Vēl aiziet līdz tam, ka tur policistiem ir grūtības iet iekšā un noturēt kārtību,” piebilda viņš. Līdz ar to esot svarīgi nepieļaut šo imigrantu lielo īpatsvaru.

Turpinot runāt par migrācijas politiku Latvijā, Kudors TV24 raidījumā uzsvēra, ka gadījumā, ja ir pieļaujams kāds imigrantu īpatsvars, tad viņi ir jāuzņem no tādām valstīm, kas kultūras ziņā ir līdzīgas mums.

“No tā nav jākautrējas! Tāpēc, ka mēs redzam, ka ir valstis, kur ir liels islāma ticīgo īpatsvars, viņu migranti, ieceļojot Eiropā, neintegrējas. Ne visi. Tie, kas ir sekulāri noskaņoti, integrējas vieglāk, bet tie, kas ir spilgti savā reliģiskajā pārliecībā, viņi neintegrējas vispār vai arī ļoti minimāli un pēc tam rada problēmas. It sevišķi viņu bērni, kuri pēc tam ir piedzimuši jau Rietumos. Viņiem nav pat vecāku pateicības, ka viņus uzņēma bagātā valstī, un viņi no nabadzības nonāca labklājībā… Šie jau jūtas tā – mēs te piedzimām, bet viņu domāšana ir tāda pati, it kā viņi būtu vēl Tuvajos Austrumos vai Ziemeļāfrikā,” komentēja politologs un drošības politikas eksperts Kudors, paužot savu viedokli par imigrācijas politiku.

