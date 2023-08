Mūsu jaunieši stipri vairāk patērē alkoholu. Itāļu meitene bija šokā, ka latvietes dzer šņabi Ieteikt







Mums ir reāla problēma ar alkoholismu, īpaši ar stiprā alkohola patēriņu – nu jau pārmērīgu. Tas smagi ietekmē arī nodarbinātību, īpaši ārpus lielajām pilsētām. Iespējams, mums tiešām saules par maz un dopinga trūkst un smaidu tad meklējam alkoholā. Tā TV24 raidījumā “Preses klubs” izteicās Andris Kulbergs, 14.Saeimas deputāts (AS).

Viņš kā piemēru min savu pieredzi. “Mūsu ģimenē bija apmaiņas programmas skolniece no Itālijas teikas vidusskolā. Šī meitene bija šokā par klasesbiedrenēm – divas meitenes nopērk šņabi, to izdzer, un ka kaut kas tāds vispār iespējams!” Šīs meitenes secinājums bijis, ka latviešu jaunieši stipri vairāk patērē alkoholu nekā, piemēram, Itālijā.

“Jā, Itālijā ar pusaudzī iedzer vīniņu, bet tas viss nepāriet nākamajā fāzē,” saka Kulbergs.

No akcīzes nodokļa it kā iekasējam lielu naudas summu, bet to nākas atdot atpakaļ veselības budžetam; negadījumos uz ceļiem bojā iet cilvēki; tas pats ar elektroskūteriem dzērumā traumējas jaunieši, tādejādi tērējot veselības nozares resursus. “Alkohola lietošanai ir nopietnas sekas.”

Deputāts gan arī min to, ka nevajadzētu krist galējībās kā ar somiem, kas brauc uz pasākumiem Latvijā: “Pasākumu saturs nav būtisks, galvenais, ka ir alkohols – tas viss notiek bērnišķīgā līmenī. Mums nevajadzētu arī atbalstīt ārvalstu alkoholu, bet gan atbalstīt lokālos. ”