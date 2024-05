pexels.com

Kurā mēnesī dzimst skaistākie bērniņi? To nosaka ne tikai gēni vai veselība Ieteikt







Ne tikai gēni nosaka, cik skaists un vesels bērns piedzims. To ietekmē arī citi faktori. Piemēram, vitamīnu daudzums, ko sieviete saņem grūtniecības laikā, it īpaši D vitamīna daudzums. Un, pēc astrologu domām, cilvēka izskats ir atkarīgs arī no zīmes, kurā viņš ir dzimis. Pamatojoties uz to, var aprēķināt, kurā mēnešos piedzims skaistākie mazuļi.

Reklāma Reklāma

No janvāra līdz martam

Vitamīnam ir vislielākā loma grūtniecības pirmajā un otrajā trimestrī. To sintēze organismā notiek saules gaismas ietekmē. 4. grūtniecības nedēļā veidojas placenta, caur kuru D vitamīns nonāk auglim.

Janvāra bērnu māmiņām tas notiek tieši laikā, kad iestājas klimatiskā vasara. Topošajai māmiņai ir visas iespējas visu grūtniecības pirmo pusi pavadīt laiku saulē, gozēties pludmalē un pastaigāties siltā laikā. Tas labvēlīgi ietekmē bērnu: viņam ir pietiekami daudz vitamīnu, mikroelementu un endorfīnu, kas mātes organismā veidojas no patīkamā laika.

To pašu var teikt par februāra un marta mazuļiem. Viņu māmiņu pirmie grūtniecības mēneši ir pašā karstās sezonas virsotnē, pilni ar vasaras priekiem. Sievietēm, protams, nevajadzētu aizmirst par piesardzību, jo saules gaisma noder mērenībā, un apdegusi āda daudz prieka (kas ir tik ļoti nepieciešama) nepiešķirs.

Kāds ir rezultāts: bērns piedzims ar normālu ķermeņa svaru un pietiekamu kalcija daudzumu, lai izveidotu spēcīgu skeletu.

No maija līdz jūlijam

Saskaņā ar astroloģisko versiju skaisti vīrieši un skaistules dzimst siltajā sezonā. Tad pēc astrologu domām dzimst bērni ar neticami izteiksmīgām acīm, ar biezām skropstām, dzīvīgu raksturu un dabisku šarmu, viņiem ir laba, spēcīga miesa suzbūve un viņi ir ļoti dzīvespriecīgi.

Zvaigžņu stāvoklis piešķir jūnija bērniem magnētisku šarmu. Viņi burtiski piesaista citu skatienus, pat ja viņiem nav kanoniska skaistuma. Viņu šarmu papildina viņu vieglais, sabiedriskais raksturs un spēja koncentrēties uz savām stiprajām pusēm.

Astrologi jūliju dēvē par skaisto bērnu piedzimšanas skaita līderi. Šajā mēnesī īstās Venēras un Apoloni piedzimst ar starojošu smaidu un jūtīgu, bet stingru raksturu. Šie cilvēki ir uzreiz redzami pūlī, it kā no viņiem izplūstu iekšēja gaisma.

Ko darīt, lai mazulis piedzimtu skaists neatkarīgi no mēneša

Protams, īpaši izvēlēts ieņemšanas brīdis ne vienmēr nosaka gaidāmā bērna skaistumu, un topošajām māmiņām nevajadzētu paļauties tikai uz astrologiem. Lai izvairītos no vitamīnu deficīta, kas ietekmē sievietes veselību, augļa veidošanos un attīstību, ir jāēd pareizi, jābūt fiziski aktīvai, jāuzturas svaigā gaisā un jābūt pozitīvi noskaņotai.

Reklāma Reklāma

Tikai ārsti precīzāk pastāstīs, kā palīdzēt organismam perfekti tikt galā ar grūtniecību!