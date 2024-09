Kurahoves sektorā ukraiņu spēki uzstādījuši jaunu dienas rekordu. “Jebkas, kas kustējies, to visu Krievijas okupanti ir savākuši” Ieteikt







“Kurahoves sektors – otrs smagākais frontes sektors. Krievu okupanti attīsta trīs virzienus, identiski, kā tas ir bijis jau iepriekšējā laika periodā. Un šajā sektorā ukraiņu spēki uzstādījuši jaunu dienas rekordu – vienas diennakts laikā viņi ir iznīcinājuši krievu okupantu kolonu, kas ir bijusi skaitliski ļoti liela, 46 dažādas tehnikas vienības,” TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” stāsta Kaspars Auzenbahs, Zemessardzes štāba virsnieks, pulkvežleitnants.

To skaitā bijuši divi tanki, dažāda tipa bruņumašīnas, kājnieku kaujas mašīnas, apgādes mašīnas.

“Jebkas, kas kustējies, to visu Krievijas okupanti ir savākuši, ieskaitot motociklus un bagijus, un virzījušies Kurahoves virzienā no ziemeļaustrumiem ar nodomu pārraut Ukrainas karavīru pozīcijas, bet tas viņiem nav izdevies, jo Ukrainas karavīri agri no rīta līdz pat pēcpusdienai cīnījās ar šo bruņoto kaujas grupu un to ir neitralizējuši,” stāsta Auzenbahs.

