Foto: TASS/Scanpix/LETA

Covid-19 izplatība: atklāj, kuros novados augstākais saslimstības līmenis Ieteikt







Augstākais saslimstības līmenis ar Covid-19 Latvijā joprojām ir Mārupes, Ķekavas un Ventspils novados, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Divu nedēļu kumulatīvā saslimstība Latvijā ir samazinājusies līdz 522 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju. Mārupes novadā saslimstības līmenis aizvadītās dienas laikā ir sarucis no 935,3 līdz 898,7 gadījumiem. Savukārt Ķekavas novadā pieaudzis no 834,5 līdz 837,8 gadījumiem, bet Ventspils novadā samazinājies no 872,2 līdz 779,4 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju, liecina aģentūras LETA aprēķini.

Kopumā vidējais saslimstības līmenis ar Covid-19 valstī tiek pārsniegts 13 pašvaldībās un bez minētajiem novadiem tas augstāks ir arī Ventspilī, Madonas, Ropažu, Ādažu, Saulkrastu un Salaspils novadā, Jelgavā, Rīgā, Liepājā un Valmieras novadā.

Divu nedēļu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir teorētisks rādītājs, kas ļauj salīdzināt saslimstības līmeni teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, un tas nenorāda konkrētu saslimušo skaitu.

No aizvadītajā dienā atklātajiem 180 Covid-19 inficēšanās gadījumiem 42% jeb 76 ir reģistrēti Rīgā. Valmieras novadā vakar ir atklāti 12 jauni saslimušie, Siguldas novadā desmit, Jūrmalā deviņi, Ādažu un Ropažu novadā – katrā astoņi, Mārupes novadā – septiņi, bet virknē citu pašvaldību reģistrēts mazāks jaunu saslimušo skaits.

No aizvadītajā dienā atklātajiem inficētajiem 34 ir vecumā no 20 līdz 29 gadiem, 33 – vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 32 ir 40 līdz 49 gadus veci, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Pēdējo divu nedēļu laikā saslimušo kopskaits vislielākais ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem – 2042 saslimušie.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā – 3913, Liepājā – 401, Jelgavā – 354, Daugavpilī – 299, Mārupes novadā – 295, Valmieras novadā – 273, Ogres novadā – 269, bet Jūrmalā – 262 iedzīvotāji.

Jau ziņots, ka 2022.gada pirmajā dienā Latvijā konstatēti 180 jauni Covid-19 gadījumi un reģistrēti divi ar šo slimību sasirgušo nāves gadījumi, liecina SPKC apkopotā informācija.

Samazinoties veikto testu skaitam, divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs pagājušās diennakts laikā ir samazinājies no 534,8 gadījumiem līdz 522 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju.

No visiem pagājušajā diennaktī reģistrētajiem Covid-19 slimniekiem 86 bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nebija pabeiguši, kamēr 94 bija vakcinēti.