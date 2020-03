“Kurbada” valdes priekšsēdētājs Andis Pikāns. Foto: LETA

“Optibet” hokeja līgas (OHL) vienība “Kurbads”, kura 2019./2020.gada sezonas regulārajā čempionātā tika klasificēta kā otrā, ceturtdien paziņoja par izstāšanos no OHL, vēsta ieraksts kluba mājaslapā internetā un “Facebook” kontā.

Latvijas Hokeja federācijas (LHF) valdes sēdē tika nolemts pasludināt Rīgas “Olimp” par Latvijas čempionāta – “Optibet” hokeja Līgas pirmās kārtas (regulārā čempionāta) uzvarētāju un pasniegt attiecīgo apbalvojumu – uzvarētāja kausu, otrajā vietā paliekot “Kurbads” vienībai.

Tāpat LHF valde lēma, ka 2019./20 gada sezonā Latvijas čempiona tituls netiek piešķirts un medaļas netiks pasniegtas.

Pēc LHF valdes lēmumiem ceturtdien “Kurbads” mājaslapā internetā paziņojumā tika paziņots par izstāšanos no OHL.

“Ir pienācis laiks atvilkt elpu, saprast prioritātes un sagaidīt jauno revolūciju – vai nu sevī pašā, vai sistēmā kopumā,” raksta “Kurbads” īpašnieks Andis Pikāns.

“Septiņas sezonas esmu kāpis augstā kalnā un divas reizes esmu nokļuvis līdz virsotnei. Šo skatu un sajūtu, es nekad neaizmirsīšu un zinu, ka reiz gribēšu tur atgriezties.”

“No hokeja “Kurbads” pavisam noteikti nepazūd – tieši pretēji. Ir laiks pievērst visu enerģiju jaunajai paaudzei, jo tieši viņiem šobrīd tā ir nepieciešama un viņi to hokejam atdos atpakaļ ar uzviju,” turpmāko uzsvaru uz savas sporta skolas audzēkņiem pasvītro Pikāns. “Viņi ir tīri, un viņiem mirdz acis. Es to zinu, jo katru dienu to redzu. Arī mani īstie cīņu biedri paliks man blakus un iemācīs jaunajiem tās vērtības, par kurām mums ir mācījis pats Kurbads.”

OHL čempionātā pa 56 punktiem 35 spēlēs iekrāja “Olimp” un “Kurbads”, tālāk ar 50 punktiem sekoja “Mogo”, bet pirmo četrinieku ar 48 punktiem noslēdza “Liepāja”. Piektā ar 38 punktiem bija “Zemgale”/LLU, Daugavpils “Dinaburga” iekrāja 23 punktus, kamēr “Prizma”/IHS un Hokeja skola “Rīga” nopelnījušas attiecīgi 16 un 12 punktus.