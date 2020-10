"Lai nomazgātos, silda ūdeni katlos!" Kā aizslēgta pagraba dēļ cieš visi mājas iedzīvotāji

Daudzstāvu nama iemītnieki Lāčplēša ielā 23, Rīgā, jau vairākas dienas dzīvo bez karstā ūdens. Iedzīvotājus jau pārņem izmisums, jo atbildīgās iestādes un dienesti tikai plātot ar rokām un neko nedarot.

“Tātad, 30.septembris – tā bija diena, kad notika avārija pagrabā esošajā siltuma mezglā, kā rezultātā plīsa caurule un bija karstā ūdens noplūde. Noplūde sākās dienas pirmajā pusē. Un būtībā tas karstais ūdens tika atslēgts, pie tam ar ilgām peripetijām tikai dienas vakara pusē,” stāsta Arnis, kurš ir pikts par problēmu.

Iedzīvotāji ātri vien pamana, ka avārijas vieta atrodas nama pagrabā. Visu kāpņutelpu pārņem karstā ūdens tvaiki, bet aiz slēgtā pagraba durvīm dzirdamas ūdens šaltis.

“Veselas piecas stundas kāpņutelpā, pagrabā plūda verdošais, karstais ūdens, protams, kas bojā visas sienas. Pie tam, kad izsauca ātrās reaģēšanas brigādi, avārijas dienestu, viņi, izrādās, pie siltummezgla piekļūt nevar, jo tas atrodas privatizētā telpā un īpašnieks vienkārši nav sasniedzams, sazvanāms,” turpina Arnis.

Netiekot pie bojātās caurules, avārijas brigādei nākas atslēgt karsto ūdeni pilnībā visam namam.

““Rīgas namu pārvaldniekam” ir pienākums nodrošināt visu, lai nebūtu šādas avārijas situācijas, lai to varētu ātri novērts. Mums kā iedzīvotājiem nav vajadzīgs rūpēties par to, kā tikt pagrabā pie siltummezgla vai caurulēm. Ja viņi to nevar izdarīt, tad priekša kam viņi ir vajadzīgi un kāpēc mēs maksājam naudu,” Dmitrijs vaino nama apsaimniekotāju.

Bez Tabu sazvanīties ar pagraba saimnieku neizdodas. Tikmēr iedzīvotāji pārmet “Rīgas namu pārvaldniekam” vilcināšanos ar avārijas konstatēšanu un bojājumu novēršanu.

“Šajā gadījumā, lai risinātu problēmu, bija jāpiekļūst kopējām mājas komunikācijām, kas šajā gadījumā atrodas privātīpašumā. Un diemžēl, ja mēs raugāmies uz periodu, tad piekļuve komunikācijām, lai vispār konstatētu šo problēmu, tika nodoršināta tikai 6.oktobrī. Un šobrīd mēs esam jau konstatējuši darbu apjomu, kas jāveic, un jau notiek visi darbi,” saka ”Rīgas namu pārvaldnieka” pārstāvis Krists Leiškalns.

Latvijas Nekustamo īpašumu pārvaldītāju asociācijas vadītājs Vitolds Peipiņš uzsver, ja pagrabtelpā, kas ir privātīpašums, atrodas kāds no komunikāciju mezgliem, tad likums nosaka, ka saimniekam ir jānodrošina brīva pieeja komunikācijām.

“Tā bija valsts kļūda, ka pagraba telpās atsevišķas telpas ļāva privatizēt un nodot privātīpašnieku rokās. Šobrīd mēs cīnāmies ar sekām, kad komunikācijas iziet no ierindas un brīžiem netiek iekšā,” skaidro Vitolds Peipiņš, Latvijas Nekustamo īpašumu pārvaldītāju asociācijas vadītājs.

Drīz vien saņemam ziņu no pagraba īpašnieka pārstāvja, kurš uzsver, ka strādniekus tepās ielaidis, cik vien ātri spējis. Līdz ar iesūtītajiem video, pārstāvis norāda, ka viss karstā ūdens mezgls atrodas avārijas stāvoklī un tas ir jānomaina pilnībā, nevis tikai plīsušās caurules posms.

“Ēka katru gadu tiek apsekota, tiek apsekotas komunikācijas, un tiek lemts par to, kādus darbus būtu nepieciešams veikt tuvākajā laika periodā. Ja mēs runājam tieši par šo komunikāciju nomaiņu, jā, šāds projekts tika veidots.

Bet diemžēl šī te avārija ir notikusi pirms tā laika, kad šīs te komunikācijas ir nomainītas. Šobrīd ir paredzēts novērst avāriju un iespēju robežās skatīties – mainīt šos posmus tā, lai būtu iespējams, ja veidojas citas avārijas situācijas, lai nebūtu nepieciešama piekļuve šīm te telpām,” teic ”Rīgas namu pārvaldnieka” pārstāvis Krists Leiškalns.

Arnis gan uzsver, ka Covid-19 laikā iedzīvotāji ir spiesti sildīt ūdeni katlos, lai varētu pēc tam nomazgāties.