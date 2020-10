Foto: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Lauksaimniecība ir stratēģiski svarīga nozare Latvijas ekonomikai un valstij kopumā, uzrunājot klātesošos konkursa “Sējējs 2020” laureātu apbalvošanas ceremonijā, akcentēja Valsts prezidents Egils Levits.

Valsts pirmā amatpersona akcentēja, ka konkursa “Sējējs” balva ir nozīmīgākā balva, ko Latvija var pasniegt saviem lauksaimniekiem, cildinot izcilu un veiksmīgu saimniekošanu, bioloģisko saimniekošanu, izceļot inovācijas un sadarbību un godinot jaunos zemniekus un lauku sētu kopējus.

Prezidents norādīja, ka Latvijas lauku daudzveidība ir īpaša vērtība, kas ir rūpīgi sargājama un vairojama, un nododama nākamajām paaudzēm. Viņa ieskatā, jaunas zināšanas, efektīva lauku apstrāde un saimniecību pārvaldīšana ļauj Latvijas lauksaimniekiem nodrošināt augstu ražību un vienlaikus nodrošināt iedzīvotājus ar pašu zemē ražotu pārtiku.

Pasniedzot balvu par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā profesoram Antonam Ružam, prezidents uzsvēra, ka profesors 50 gadus no sava darba mūža veltījis lauksaimniecībai, īpaši zinātnei. Levits atzīmēja, ka Ružs publicējis simtiem rakstu, piedalījies neskaitāmās konferencēs, un viņa rūpes vienmēr ir bijusi Latvijas lauku kvalitāte, ražas auglības celšana laukos, lai mēs varētu konkurēt ar citām Eiropas valstīm.

LETA jau vēstīja, ka Latvijas Nacionālajā bibliotēkā sveikti Zemkopības ministrijas (ZM) konkursa “Sējējs 2020” laureāti un nominācijā “Gada lauku saimniecība” uzvarēja Tukuma novada SIA “Lestene” un tās vadītājs Egīls Seņkāns.

Šogad konkursa “Sējējs” balvas piešķīra astoņās konkursa nominācijās, kā arī tika pasniegta balva “Par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā”. Balva “Par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā” tika piešķirta Latvijas Agronomu biedrības valdes loceklim, lauksaimniekam Valdim Dzenim un profesoram Ružam.

Nominācijā “Gada uzņēmums pārtikas ražošanā” triumfēja SIA “Daugulis & partneri” no Līvāniem. Nominācijas “Ģimene lauku sētā” laureāti bija Sīmansonu ģimene no Burtnieku novada ar uzņēmumu SIA “Svenne”, bet par labāko jauno zemnieku atzīts Aleksejs Danilins no Rēzeknes novada zemnieku saimniecība “Liepkalns”.

Savukārt nominācijā “Gada veiksmīgākā kopdarbība” uzvarēja lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “Baltijas Ogu Kompānija” no Salaspils un valdes priekšsēdētājs Pauls Kantāns. Nominācijā “Bioloģiskā lauku saimniecība” pārākā bija Nīcas novada zemnieku saimniecība “Meldri E.B.” un īpašnieks Eglons Brūns. Par labāko “Rītdienas sējēju – mazpulka dalībnieku” atzīts Oto Lūsis no Daugmales mazpulka “Dzirkstelīte” Ķekavas novadā ar mazpulka vadītājām Zinaidu Matisoni un Zani Miķelsoni.

Nominācijā “Zinātne praksē un inovācijas” (grupā “Zinātne inovācijai”) laureāti ar projektu “Perspektīvas augļaugu komerckultūras – krūmcidoniju vidi saudzējoša audzēšana un bezatlikuma pārstrādes tehnoloģijas” bija Edīte Kaufmane un vadošie līdzautori Dalija Segliņa, Pavels Gornas, Silvija Ruisa, Inta Krasnova un Regīna Rancāne.