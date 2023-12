Tas ir skaidrs signāls – nāciet mācīties par skolotājiem! Par ko runā izglītības ministre Čakša? Ieteikt







“Joprojām mums spēkā ir sistēma, ka nauda seko skolēnam pašvaldībā. Līdz ar to, kā nauda tālāk tiek sadalīta pa skolām un nonāk līdz skolotājam, ir pašvaldību atbildība. Te ir tie divi dažādie atbildības līmeņi, kur naudas apjomu iedod valdība, bet tālāk līdz skolotājam nonāk pašvaldības sadalītais finansējums,” TV24 raidījumā “Ziņu TOP” skaidro izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša (JV).

Ministre norāda, ka viens no kompleksajiem risinājumiem ir jaunais finansēšanas modelis, kurā pašvaldība pilnīgi brīvprātīgi nevarētu izmainīt samaksu skolotājiem, kurā ļoti skaidri būtu nodefinēts, cik par slodzi skolotājam ir jāsaņem.

“Atgriežoties pie skolotāju algām, kas tiešām manā skatījumā ir viens no vissvarīgākajiem jautājumiem, jo mēs, pētot dažādus pētījumu rezultātus, redzam, ka izglītības kvalitāte ir mazinājusies. Un tas atslēgas cilvēks ir skolotājs, ja mēs gribam, lai bērniem būtu laba izglītība. Es domāju, lai piesaistītu skolotājus, lai iegūtu cilvēkus, kas grib mācīties par skolotājiem, tas pirmais signāls ir, ka valdība to redz, ka skolotāji tiek novērtēti, un viens no novērtējuma faktoriem noteikti ir atalgojums. Tādēļ šie 91,7 miljoni, kas ir budžetā paredzēti skolotāju atalgojumam, man liekas, ir tāds skaidrs signāls – “Nākat mācīties par skolotājiem!”,” uzsver Čakša.