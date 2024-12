Sniegputenis. Foto: EPA/Scanpix/LETA

Laika prognoze sestdienai nav patīkama – brīdinājums par stipru atkalu un sasalstošu lietu







Sestdien laiks būs pelēcīgs un teritorijas lielākajā daļā gaidāmi nokrišņi, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā. Rietumos gaidāms lietus, slapjš sniegs. Savukārt austrumos slapjš sniegs un sniegs, un vietām veidosies divus līdz četrus centimetrus bieza sniega kārta.

Dienvidu, dienvidrietumu vējš piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 20 metriem sekundē. Gaiss iesils līdz 0…+5 grādiem, vien valsts dienvidaustrumos pieturēsies neliels sals.

Rīgā debesis būs apmākušās, tomēr būtiski nokrišņi dienas laikā nav gaidāmi. Pūtīs mērens dienvidrietumu vējš, brāzmās līdz 13 metriem sekundē. Gaiss iesils līdz +2…+3 grādiem.

Valsts austrumos gaidāma stipra atkala

Šodien no rīta un dienā vietām austrumu rajonos turpināsies stipra atkala jeb sasalstošs lietus, aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Tas nozīmē, ka uz ceļiem un citām virsmām turpināsies veidoties apledojums. Atkalas dēļ izsludināts dzeltenais brīdinājums, kas nozīmē, ka iedzīvotājiem jābūt informētiem par rīcībām šādā situācijā.

Atkalas ietekmē atsevišķos rajonos tiks traucētas āra aktivitātes. Cilvēkiem jābūt uzmanīgiem gan ejot, gan arī braucot ar divriteni vai automašīnu – uz ceļiem veidojas plāna ledus kārtiņa Apledos arī citas virsmas, tostarp vadi un koku zari, kā rezultātā trauslākie no tiem var lūst palielināta svara dēļ.

Vidzemē un Latgalē sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu

Šorīt Vidzemē un Latgalē sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, aģentūru LETA informēja VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.

Slidenos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistīta 84 ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Tallinas šosejas (A1) posmā no Rīgas līdz Saulkrastiem, Vidzemes šosejas (A2) posmā no Rīgas līdz Raunas pagriezienam un no Smiltenes apļa līdz Veclaicenei, Valmieras šosejas (A3) posmā no Murjāņiem līdz Strenčiem, uz Rīgas apvedceļa (A4), Daugavpils šosejas (A6) posmā no Pļaviņām līdz Grebņevai, uz Rēzeknes šosejas (A12), autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) (A13) posmā no Grebņevas līdz Ruševicai un no Špoģiem līdz Medumiem, uz Daugavpils apvedceļa (A14), Rēzeknes apvedceļa (A15), kā arī uz autoceļa Tīnūži-Koknese (P80) no skrīveru pagrieziena līdz Koknesei.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Madonas, Saldus, Cēsu, Limbažu, Valmieras, Valkas, Alūksnes, Balvu, Daugavpils, Jēkabpils, Rēzeknes, Krāslavas, Ludzas un Gulbenes apkārtnē.

Uzturēšanas darbi tiek veikti prioritārā secībā, sākumā strādājot uz galvenās, tad reģionālās un pēc tam uz vietējās nozīmes autoceļiem.

Autovadītājiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot drošu distanci ar priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem