Noliktavas ir tukšas – ne tikai ukraiņu bēgļiem, arī pašiem mums vajag! Aicina ziedot ziemas drēbes un apavus grūtībās nonākušajiem Ieteikt







Labdarības organizācija “Ziedot.lv” akcijā “Silto drēbju dienas!” aicina ziedot ziemas drēbes grūtībās nonākušiem līdzcilvēkiem un kara bēgļiem no Ukrainas, aģentūru LETA informēja “Ziedot.lv”.

Labdarības noliktavu pārstāvji uzsver, ka gan Latvijas trūcīgajiem cilvēkiem, gan Ukrainas kara bēgļiem, ziemas siltās drēbes ir ļoti liela nepieciešamība. Arī šogad labdarības noliktavas, kur grūtībās nonākušie cilvēki meklē palīdzību, ir tukšas, uzsver “Ziedot.lv”.

Akcijas organizatori informē, ka pirms divām nedēļām, Latvijā ir ieradusies daudzbērnu ģimene no Ukrainas, kuri savā paspārnē kā audžuģimene uzņēmusi sešus pusaudžu zēnus. Kopā ģimenē aug desmit bērni. Ģimene lūgusi atbalstu ziemas apģērba sagādāšanā desmit bērniem, jo no Ukrainas bērni izbraukuši katrs ar vienu somu.

Tāpat palīdzības lūgumi saņemti no Latvijas trūcīgajām ģimenēm – īpaši pēc siltajām drēbēm lūdz grūtības nonākušie cilvēki, kas dzīvo Latvijas reģionos, jo ziemas sezonā jāmēro garš ceļš uz mācību iestādēm, pārtikas veikaliem vai ārstniecības iestādēm.

Organizācija aicina iedzīvotājus pārskatīt skapjus un ziedot aizmirstās vai bērniem pa mazu palikušās drēbes – jakas, mēteļus, džemperus, ziemas kombinezonus, cepures, šalles, kuras var lietot atkārtoti, kā arī īpaši nepieciešami zābaki, pledi, siltās segas un guļammaisi.

Arī skolas, bērnudārzi un uzņēmumi tiek aicināti organizēt “Silto drēbju dienas” savās iestādēs. “Ziedot.lv” iestādēm piedāvā īpašus akcijas mantu vākšanas maisus, kurus izvietot telpās, lai darbinieki un skolēni tos piepilda ar ziedotām drēbēm. Maisus organizācija nodos labdarības noliktavām. Pašreiz iniciatīvai jau pievienojusies Carnikavas vidusskola, Limbažu Valsts ģimnāzija, Rīgas 40.vidusskola un Rīgas Valsts vācu ģimnāzija.

Pagājušajā gadā labdarības akcijas laikā tika saziedotas 15 tonnas ar siltajām drēbēm.

Ziedot drēbes iespējams sākot no 30.novembra iepirkšanās centrā “Akropole Alfa” un “Spice” laikā no plkst.11 līdz 18. Ziedot visu decembri iespējams ne vien norādītajos tirdzniecības centros, bet arī “Ziedot.lv” birojā Sēlpils ielā 2c, Rīgā no plkst.8 līdz 18.

Gan ikdienā, gan akcijas laikā ziedot var arī labdarības noliktavā “Svētā Jāņa palīdzība”, kas atrodas Rīgā, Ganību Dambī 17, laikā no plkst.9 līdz 17, iepriekš zvanot uz tālruni 27567284.