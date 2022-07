Nereti vērojams skats – elektroskrejritenis vizina vairākus braucējus vienlaikus, tomēr tas ir bīstami: divatā nedrīkst! Foto: Edijs Pālens/LETA

Pilsētas jau sāk noteikt skrejriteņiem ātruma ierobežojumus – pēdējais laiks attapties Ieteikt







Atis Jansons, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Auto ir dārgs un tādēļ daudziem paliek tikai sapnis. Auto nedrīkst stūrēt bez vadītāja tiesībām, nedrīkst ampelēties un braukt pārāk ātri. Pat skaidrā prātā nedrīkst. Datorspēlēm līdzīgām izpriecām tas nav paredzēts. Lielākā daļa līdzpilsoņu to sapratuši.

Savukārt elektroskrejritenis laikam jau tiek uzskatīts par nenopietnu spēļmantu. Malu malās devīgi un visiem pieejami izmētāts, tas tā vien uz delverēšanos aicina. Tiesības pilngadīgajiem nevajag. Sodi par pārkāpumiem niecīgi (par dzērumu prāvāki, bet šofera licenci nost neņem). Uz priekšu!

Braucēji gūst traumas

Un trilleris sākas. Te dažas Valsts policijas ziņas no Rīgas. “No 1. līdz 3. jūlijam Valsts policijas darbinieki bija izbraukuši uz 12 ceļu satiksmes negadījumiem, kuros cietuši elektroskrejriteņu vadītāji. Kopumā šajā laikā reģistrēti 16 šādi negadījumi.

Lielākā daļa no šiem negadījumiem notikuši pašu vadītāju pārgalvības vai bez­atbildības dēļ. Galvenokārt elektroskrejriteņu vadītāji šajos negadījumos cietuši, krītot no braucamrīka, retāk notikušas sadursmes ar citu transportlīdzekli.

Daļa no cietušajiem elektroskrejriteņu vadītājiem ir bijuši lielā alkohola reibumā. Piemēram, piektdien Rīgā viens no elektroskrejriteņu vadītājiem, kurš cieta, pašam krītot no braucamrīka, bijis vairāk nekā trīs promiļu reibumā.”

Un te no Jelgavas.

“Šovasar Jelgavā aizturēti divi elektroskrejriteņu vadītāji vairāk nekā divu promiļu reibumā, atsaucoties uz Valsts policijas (VP) datiem, informē Jelgavas pašvaldībā.

Jūnijā un jūlijā pilsētā par šo satiksmes dalībnieku pārkāpumiem sākti 14 administratīvā pārkāpuma procesi, elektroskrejriteņu vadītājiem piemērojot sodu par pasažieru pārvadāšanu, luksofora signālu neievērošanu, elektroskrejriteņa vadīšanu pa brauktuvi, ja blakus ir veloceļš.

Vienā gadījumā elektroskrejriteņa vadītājs uz ietves uzbrauca gājējai un pameta negadījuma vietu, tādējādi pārkāpjot likumā noteikto kārtību.

Jūlija sākumā Loka maģistrāles un Rīgas ielas krustojumā vīrietis vadīja elektroskrejriteni un izraisīja frontālu sadursmi ar velosipēda vadītāju, kura negadījumā guva traumas un tika nogādāta ārstniecības iestādē, bet līdz šim nenoskaidrots elektroskrejriteņa vadītājs uz gājēju ietves Pasta ielā uzbrauca sievietei, kura trieciena rezultātā nokrita. Pēc negadījuma elektroskrejriteņa vadītājs no notikuma vietas aizbrauca, tādējādi pārkāpjot likumā noteikto kārtību. Jāpiebilst, ka uz skrejriteņa atradās vēl divi pasažieri.”

Jelgavā – ātruma ierobežojumi

Kā dullos glābsim, kā paši sveikā šajā virpulī izdzīvosim? Aizliegt šo verķi pavisam? Dažviet Eiropā tas jau izdarīts. Vai vismaz piebremzēt, kā tas nolemts Jelgavā. Ātruma samazinājums līdz 15 kilometriem stundā Jelgavā noteikts skolu un bērnudārzu tuvumā, Hercoga Jēkaba laukumā, skvērā aiz Jelgavas kultūras nama, Raiņa parkā, Alunāna parkā, Stacijas parkā, Grēbnera parkā, Uzvaras parkā, Pasta salā un Pilssalā. Arī iedzīvotāji ar privātajiem elektroskrejriteņiem aicināti samazināt braukšanas ātrumu skolu un bērnudārzu tuvumā, parkos, skvēros un citur, kur pārvietojas daudz cilvēku.Dzirdu skaļus un niknus iebildumus – 25 km/h (ātrāk skrejritenis neiet – ja tā jaudas ierobežotāji nav tīši sabojāti) tāds štrunts vien ir!!!

Nav štrunts. Tas pavisam noteikti ir vairāk nekā pilsētas 50 km/h automobilim ar četriem pamatīgiem riteņiem, četrām jaudīgām bremzēm. Skūteris stājas slikti, stūrējas kūtri. Braucēja smaguma centrs ir augsts, ķermenis absolūti neaizsargāts. Ne tikai pats var ciest, bet, inerces triekts, tas var būt apkārtējiem bīstams ierocis.

Vārdu sakot – šī nav rotaļlieta. Un nepārvietojas virtuālā realitātē, kur neveiksminiekiem devīgi izsniedz rezerves dzīvības, bet atrodas kustībā reālā, saudzējamā un cienāmā vidē. Ja to nesapratīsim, nāksies arī mums no citādi visai jaukā un noderīgā pārvietošanās veida atteikties. Muļķiem tas ir pārāk ātrs.