Foto: Pexels

Laikapstākļu dēļ vairāki lidojumi no Rīgas novirzīti uz citām lidostām







Laikapstākļu dēļ vairāki lidojumi no Rīgas pirmdien novirzīti uz citām lidostām, liecina informācija lidostas “Rīga” mājaslapā.

Pēc aktuālās informācijas, pirmdien no Rīgas novirzīti seši lidojumi – “Wizz Air” lidojums no Kijevas, kā arī “airBaltic” lidojumi no Kopenhāgenas, Briseles, Frankfurtes, Dubaijas un Parīzes.

Kā liecina lidostas “Rīga” paziņojums mikroblogošanas vietnē “Twitter”, vēja ātrums lidostā ir mazinājies, tomēr joprojām iespējama lidojumu kavēšanās.

Pasažieri arvien tiek aicināti sekot informācijai par savu lidojumu statusu lidostas vai izvēlēto aviokompāniju tīmekļa vietnēs.

Ap plkst.15.30 pēc pauzes, kas saistīta ar laikapstākļiem, Rīgā sāka ielidot lidmašīnas.

Vienlaikus pirmdien pa dienu arī atcelti divi lidojumi no Rīgas – “LOT” lidojums uz Varšavu un viens no “Finnair” reisiem uz Helsinkiem.

Kā ziņots, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs brīdinājumu par vētru galvaspilsētā, Jūrmalā un Pierīgas novados bija paaugstinājis līdz sarkanajam līmenim.

Sarkanais brīdinājums nozīmē, ka iespējami ievērojami postījumi plašās teritorijās, kā arī nelaimes gadījumi, kas apdraud cilvēku dzīvību. Iedzīvotājiem jāseko līdzi informācijai un norādījumiem, ko sniedz atbildīgās institūcijas, un jābūt gataviem ārkārtas pasākumiem, tai skaitā evakuācijai.