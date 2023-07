airBaltic sanem 41. Airbus A220-300

Laimes spēle lidostā – būs jaunais Airbus vai kāda no iznomātajām lidmašīnām? Ieteikt







Jau aprīlī svinīgā pasākumā nacionālā lidsabiedrība “airBaltic” prezentēja 40. “Airbus A220-300” lidmašīnu.

Tobrīd tika ziņots, ka “YL-ABN” ir pirmā “A220-300” lidmašīna, kas “airBaltic” piegādāta 2023.gadā. Šogad gaidāmi vēl septiņi jaunie gaisa kuģi, bet kopumā lidsabiedrība pasūtījusi 50 šī tipa lidaparātu.

Tikmēr “airBaltic” pakalpojumu izmantotāji nevar un nevar sagaidīt, kad beidzot varēs izmēģināt jaunās, skaistās lidmašīnas. Kāpēc tās joprojām nav pieejamas?

Jau vasaras sākumā portāls LSM.lv skaidroja situāciju, norādot, ka “Airbus A220-300” dzinēju apkopei nepieciešamie termiņi tagad ir garāki, un tobrīd no 39 lidmašīnām, kas ir uzņēmuma flotē, 11 nevar veikt lidojumus, jo nepieciešama apkope. Daļa dzinēju ir sagatavota nosūtīšanai uz uzņēmuma “Pratt&Whitney” rūpnīcu ASV, bet daļa jau atrodas pie dzinēju ražotāja, kurš nespēj savlaicīgi pietiekoši ātri izpildīt darbus.

Uzņēmums norādīja, ka šie ir jaunākās paaudzes dzinēji un problēmas, kas rodas to apkopē, kurā izmantotas jaunākās tehnoloģijas, ir tikai likumsakarīgas un ar laiku tiek atrisinātas arvien veiksmīgāk. “Gluži kā jebkurā līgumā, arī šeit ir atrunātas abu pušu tiesības un pienākumi. Esam panākuši savstarpēju vienošanos par zaudējumu kompensāciju, kas rodas no dzinēju ražotāja puses,” pauda “airBaltic” operatīvās vadības direktors Pauls Cālītis, sakot, ka kompensācija nodrošina izmaksu segšanu, kas rodas no tā, ka citas aviokompānijas lido ar “airBaltic” kodu.

“Mums ir divas opcijas – atcelt lidojumus vai vērsties pie citu valstu aviokompānijām, lai noslēgtu īstermiņa nomas līgumus,”

norādīja “airBaltic” izpilddirektors.

Lidsabiedrība, uzsākot lidojumus pēc vasaras sezonas grafika, parakstījusi īstermiņā nomas līgumus par gaisa kuģu nomu no “XFly”, “Danish Air Transport”, “Cyprus Airways” un lidsabiedrību “Carpatair”, par kuras lidmašīnām pērn tika saņemts ļoti daudz sūdzību. Nomas līgums paredz izmantot daļu no šīm lidmašīnām līdz maija beigām, bet daļu – līdz vasaras sezonas beigām. Savukārt ar uzņēmumu “Avion Express” noslēgts līgums par četru lidmašīnu nomu visas vasaras sezonas garumā.

Vienlaikus uzņēmums, lai pildītu savas saistības ar Rietumvalstu aviokompānijām, piemēram, Skandināvijas uzņēmumam “SAS” un Vācijas nacionālās lidsabiedrības “Lufthansa” grupā ietilpstošajam “Eurowings” un “Swiss” izīrējis kopumā 14 “A220-300” modeļa gaisa kuģus.

“Mēs iznomājam savas lidmašīnas citiem pārvadātājiem, jo, pirmkārt, to paredz mūsu noslēgtais ilgtermiņa līgums, par kura laušanu mums būtu jāmaksā soda nauda. Otrkārt, šis ir veids, kā iegūstam papildu naudu uzņēmumam, jo A220-300 modeļa lidmašīnas tiek izīrētas par lielāku summu nekā tās, ko īrējam mēs.

Protams, mēs vēlētos visus savus pasažierus pārvadāt ar mūsu lidmašīnām, bet īstermiņā tas nav iespējams,” situāciju skaidroja Gauss.

Situācija acīmredzot joprojām nav mainījusies – ceļotāji joprojām tikai turpina sapņot par lidojumiem jaunajās lidmašīnās, par ko liecina daudzi ieraksti sociālajos tīklos.

Tā šonedēļ arī advokāts Olafs Cers rakstīja: “Reti lidoju, bet tikko bija 2 lidojumi. Protams, ar “airBaltic”. Protams, biļetēs airbus. Protams, lidaparāts tika aizstāts. Protams, arī Boeing ir labs gana. Nesūdzos, bija labi! Bet: vai tiešām airBaltic vispār ir kāds airbus, vai tā tomēr ir tikai “pilsētas leģenda”?”

Reti lidoju, bet tikko bija 2 lidojumi. Protams, ar @airBaltic. Protams, biļetēs #airbus. Protams, lidaparāts tika aizstāts. Protams, arī #Boeing ir labs gana. Nesūdzos, bija labi! Bet: vai tiešām @airBaltic vispār ir kāds #airbus, vai tā tomēr ir tikai "pilsētas leģenda"? — Olavs Cers (@OlavsCers) July 17, 2023

Tiesa gan, komentāros pie ieraksta vairāki cilvēki norāda, ka viņiem laimējies lidot ar Airbus.

Vakar vakarā nodomāju, ka pārmaiņas pēc būs opcija izlidot ar @airBaltic lidmašīnu viņu pašu lidojumā… Bet nekā 8:00 un viņi pēdējā brīdī nomaina uz kārtējo random partneru miskasti 😀 Burvīgs kantoris. pic.twitter.com/odEw63P1rb — Roberts Bite (@Roberts_B) July 17, 2023

Šīrīta @airBaltic lidojums BT132 no Kopenhāgenas uz Rīgu ar šo lepno, 22 gadus svaigo Airbus A321, kas patapināts no brālīgās Bulgārijas. Krējumu gaisa kuģim savulaik nosmēlis British Airways. Reģistrācijas nr. LZ-FSC https://t.co/axB4RxbrPj pic.twitter.com/XfrjGXGZwg — Alberts Ziemelis (@AlbertsZiemelis) July 13, 2023