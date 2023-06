“airBaltic atgādina lēto izmaksu kompāniju, kaut arī pēc izmaksām tā tāda nav!” Rēvalds reaģē uz aviokompānijas liegumu uzņemt suni-pavadoni Ieteikt







Sociālajos tīklos plašumā vēršas sašutums par liegumu lidmašīnā uzņemt suni-pavadoni. TV24 diskusiju raidījumā “Preses klubs” situāciju komentē “Veselības centrs 4” valdes priekšsēdētājs Māris Rēvalds.

Diskusijas sākumā viņš atklāj, ka vienā no “Veselības centrs 4” medicīnas centriem strādā masāžas speciālists, kuram arī ir šāds suns, un viņš jau veiksmīgi strādā vairāk nekā trīs mēnešus: “Es pats esmu iepazinies ar šo suni un man ar viņu ir labas attiecības – mierīgs sunītis, viņš perfekti uzvedas medicīnas personāla telpās, viņš 4-5 stundas mierīgi sēž, tā kā tas viss ir izdarāms.”

“Stāsts jau šeit ir par to, par ko lielā mērā “cepās” arī komentētāji. Tas ir par mūsu nacionālās aviosabiedrības brīnišķīgo praksi jaunās lidmašīnas iznomāt kaut kur citur un tā vietā paņemt šo “Carpatair” kompāniju ar diezgan pašvaku servisu. Un, protams, tur viss ir savādāk un samērā slikti. Godīgi sakot, es arī personīgi vairākas reizes esmu smagi apvainojies par to, ka es gribu lidot ar mūsu jaunajām lidmašīnām, bet tā vietā man ir jālido ar velns zina ko. Un vēl mūsu valsts to subsidē. Likās, ka tā ir pārejoša parādība, bet nē, tā ir stabila parādība,” sašutumu pauž Rēvalds.

“”airBaltic” vajadzētu ļoti padomāt, jo šobrīd mūsu kompānija, kas kādreiz lepojās ar visādiem labiem rādītājiem un reitingiem, tas viss iet lejā. Es esmu viens no pēdējiem, kas joprojām domā par patriotisko pienākumu lidot ar viņiem, bet es pietiekami daudz pārvietojos un redzu starpību. Nekā priecīga tur nav. “airBaltic” atgādina lēto izmaksu kompāniju, kaut arī pēc izmaksām tā tāda nav, bet dažādi šādi aspekti ir un vēl šis izgājiens, kas ar veselo saprātu ir nesaprotams,” noslēgumā saka Rēvalds.