“Jaunā Vienotība” Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Ainars Latkovskis atbild uz žurnālistu jautājumiem pēc tikšanās ar Valsts prezidentu Rīgas pilī, kurā pārrunāja turpmāko valdības veidošanas procesu.
Foto: Evija Trifanova / LETA

Latkovskis izvairās atbildēt, vai uzticas Aizsardzības ministrijas politiskajai vadībai 3

LETA
16:14, 7. maijs 2026
Saeimas Nacionālās drošības komisijas vadītājs Ainars Latkovskis (JV) ceturtdien vairījās atbildēt uz jautājumu, vai viņš uzticas Aizsardzības ministrijas (AM) politiskajai vadībai.

“Man ir grūti atbildēt uz šo jautājumu,” sacīja Latkosvkis, pēc NDK sēdes par dronu incidentu Latgalē atbildot žurnālistiem uz jautājumu, vai uzticas AM politiskajai vadībai.

Politiķis pauda, ka Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem pašreizējā situācijā nav pamata pārmest rīcību. Vienlaikus viņš uzsvēra nepieciešamību pēc ātrākiem lēmumiem aizsardzības politiskajā vadībā.

Latkovskis norādīja, ka no politiskās vadības tiek sagaidīta operatīvāka lēmumu pieņemšana. Vienlaikus viņš vērsa uzmanību uz būtisko personāla mainību AM, kur darbu pametuši pieredzējuši speciālisti, kas var ietekmēt lēmumu pieņemšanas nepārtrauktību un kvalitāti.

Deputāts uzsvēra, ka jaunajiem darbiniekiem nepieciešams laiks, lai apgūtu informāciju un procedūras, un šie aspekti vēl ir izvērtējami.

LETA jau ziņoja, ka ceturtdienas agrā rītā Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidojuši vairāki bezpilota lidaparāti, no kuriem vismaz viens nokritis Rēzeknē, bojājot naftas produktu uzglabāšanas objektu.

Patlaban zināms par diviem nokritušiem droniem, no kuriem otrs vēl tiek meklēts. Šis drons varētu atrasties Rēzeknes novadā.

Latkovskis žurnālistiem norādījis, ka pēc incidenta pie austrumu robežas no atbildīgajām institūcijām, tajā skaitā Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Valsts policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, iegūta detalizēta informācija par notikumu gaitu.

Latkovskis uzsvēra, ka Latvijā jau ir sākta pretdronu sistēmu iegāde un notiek personāla apmācība, taču šo spēju pilnvērtīgai ieviešanai nepieciešams laiks. Patlaban bruņoto spēku rīcībā esošās sistēmas lielākoties ir paredzētas cīņai ar zemi lidojošiem objektiem, nevis tieši droniem.

Politiķis arī akcentēja, ka Latvijai jāattīsta elektromagnētiskās karadarbības spējas, tomēr šajā jomā valsts vēl atrodas sākuma posmā.

Viņš atzina, ka bruņoto spēku rīcībā esošais aprīkojums lielākoties nav jaunākais, un modernās sistēmas Latvijā sāk ienākt tikai pēdējā laikā.

Vienlaikus Latkovskis uzsvēra, ka bruņotie spēki ar pieejamajiem resursiem dara visu iespējamo, taču nepieciešams pieņemt ātrākus lēmumus par aizsardzības stiprināšanu.

Viņš norādīja, ka dronu notriekšana ir iespējama, taču to apgrūtina gan tehniskie, gan drošības apsvērumi, tostarp ierobežojumi darbībai virs apdzīvotām teritorijām, lai izvairītos no papildu riskiem iedzīvotājiem.

Par konkrēto incidentu turpinās izmeklēšana sadarbībā ar Ukrainas dienestiem, un tiek vērtētas vairākas versijas par notikušā apstākļiem.

Latkovskis arī atzina, ka komunikācija ar sabiedrību incidenta laikā nav bijusi pietiekami operatīva, un šie aspekti vēl tiks izvērtēti.

Vienlaikus opozīcijā esošās partijas nolēmušas pieprasīt aizsardzības ministra Andra Sprūda (P) demisiju.

LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.