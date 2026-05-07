Latkovskis izvairās atbildēt, vai uzticas Aizsardzības ministrijas politiskajai vadībai 3
Saeimas Nacionālās drošības komisijas vadītājs Ainars Latkovskis (JV) ceturtdien vairījās atbildēt uz jautājumu, vai viņš uzticas Aizsardzības ministrijas (AM) politiskajai vadībai.
Politiķis pauda, ka Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem pašreizējā situācijā nav pamata pārmest rīcību. Vienlaikus viņš uzsvēra nepieciešamību pēc ātrākiem lēmumiem aizsardzības politiskajā vadībā.
Latkovskis norādīja, ka no politiskās vadības tiek sagaidīta operatīvāka lēmumu pieņemšana. Vienlaikus viņš vērsa uzmanību uz būtisko personāla mainību AM, kur darbu pametuši pieredzējuši speciālisti, kas var ietekmēt lēmumu pieņemšanas nepārtrauktību un kvalitāti.
LETA jau ziņoja, ka ceturtdienas agrā rītā Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidojuši vairāki bezpilota lidaparāti, no kuriem vismaz viens nokritis Rēzeknē, bojājot naftas produktu uzglabāšanas objektu.
Patlaban zināms par diviem nokritušiem droniem, no kuriem otrs vēl tiek meklēts. Šis drons varētu atrasties Rēzeknes novadā.
Latkovskis žurnālistiem norādījis, ka pēc incidenta pie austrumu robežas no atbildīgajām institūcijām, tajā skaitā Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Valsts policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, iegūta detalizēta informācija par notikumu gaitu.
Latkovskis uzsvēra, ka Latvijā jau ir sākta pretdronu sistēmu iegāde un notiek personāla apmācība, taču šo spēju pilnvērtīgai ieviešanai nepieciešams laiks. Patlaban bruņoto spēku rīcībā esošās sistēmas lielākoties ir paredzētas cīņai ar zemi lidojošiem objektiem, nevis tieši droniem.
Politiķis arī akcentēja, ka Latvijai jāattīsta elektromagnētiskās karadarbības spējas, tomēr šajā jomā valsts vēl atrodas sākuma posmā.
Vienlaikus Latkovskis uzsvēra, ka bruņotie spēki ar pieejamajiem resursiem dara visu iespējamo, taču nepieciešams pieņemt ātrākus lēmumus par aizsardzības stiprināšanu.
Viņš norādīja, ka dronu notriekšana ir iespējama, taču to apgrūtina gan tehniskie, gan drošības apsvērumi, tostarp ierobežojumi darbībai virs apdzīvotām teritorijām, lai izvairītos no papildu riskiem iedzīvotājiem.
Par konkrēto incidentu turpinās izmeklēšana sadarbībā ar Ukrainas dienestiem, un tiek vērtētas vairākas versijas par notikušā apstākļiem.
Vienlaikus opozīcijā esošās partijas nolēmušas pieprasīt aizsardzības ministra Andra Sprūda (P) demisiju.