Anomālijas pirms “Eirovīzijas” Vīnē: ko tādu nav redzējuši pat pasākuma veterāni 1
Pēc 11 gadu pārtraukuma mūzikas gardēži atkal atgriežas Austrijas galvaspilsētā Vīnē – jau nākamnedēļ tur notiks “Eirovīzijas” dziesmu konkurss, tomēr izskatās, ka viesnīcas un naktsmītnes pildās lēnāk, nekā cerēts.
Auguste, kura dosies uz Vīni, ziņu portālam Lrytas.lt pastāstīja, ka viņa sākusi meklēt apartamentus marta beigās. Tajā laikā, pēc meitenes teiktā, izvēles netrūka. Kopā ar draudzeni viņas apmetīsies viesnīcā, kas atrodas vien dažu minūšu gājiena attālumā no “Wiener Stadthalle” arēnas, kur tiks rīkota “Eirovīzija”.
“Dzīvošana deviņām naktīm diviem cilvēkiem izmaksās aptuveni 2 tūkstošus eiro. Cenā ir iekļautas arī brokastis,” portālam “Lrytas” sacīja Auguste.
Lētākais un dārgākais variants
Ziņu portāls aplūkoja naktsmītņu piedāvājumus platformā “Booking.com”. Uzturēšanās laiks tika saīsināts līdz divām naktīm (no 15. līdz 17. maijam), jo lielais ‘Eirovīzijas” fināls paredzēts 16. maijā. Meklēšanu tika sašaurināta līdz naktsmītnēm arēnas tuvumā.
Lētākais variants – 132 eiro par divām naktīm hostelī, kas atrodas 2,3 km attālumā no arēnas. Par šādu cenu tiek piedāvāta 12 kvadrātmetru liela istaba ar divām vienvietīgām gultām. Apmetoties šeit, tualetē un vannas istabā būtu jādala ar citiem hosteļa iemītniekiem. Šī hosteļa kopējais vērtējums ir vien 4,4. Var nojaust, ka pat tādā vietā ir jūtams “Eirovīzijas efekts”, jo vienas nakts cena izvēlētajā periodā ir par aptuveni 20 eiro augstāka nekā parasti.
Viens no dārgākajiem apartamentiem maksā 3158 eiro. Tas ir 50 kvadrātmetru dzīvoklis ar guļamistabu, kopīgu virtuves un viesistabas zonu, vannas istabu un balkonu. Šī vieta atrodas 1,5 km attālumā no arēnas. Interesanti, ka “Booking.com” platformā šie apartamenti ir pilnīgi jauni, un tos izīrēt var tikai no 12. līdz 16. maijam. Tieši 12. maijā Vīnē notiks pirmais “Eirovīzijas” pusfināls.
Vistuvāk arēnai – 0,2 km attālumā – no 15. līdz 17. maijam var atrast divvietīgu istabu viesnīcā par 371 eiro. Salīdzinot ar iepriekš minēto hosteli, šīs viesnīcas vērtējums ir daudz labāks (8,5). Nedēļas nogalē cenas šeit arī ir nedaudz augstākas – piemēram, nedēļu iepriekš (8.–10. maijs) tāda pati istaba maksātu 241 eiro, bet nedēļu pēc Eirovīzijas (22.–24. maijs) – 251 eiro.
Cenas trīskāršojušās
Par to, ka “Eirovīzija” šogad notiks Vīnē, oficiāli tika paziņots pagājušā gada augustā. Toreiz austriešu izdevums “Kronen Zeitung” rakstīja, ka cenas viesnīcās uzreiz ievērojami pieauga, dažviet pat trīskāršojās. Piemēram, četrzvaigžņu viesnīca “Hotel am Konzerthaus” Vīnes centrā par istabu pasākuma nedēļas nogalē toreiz prasīja gandrīz 2300 eiro, kamēr nedēļu iepriekš – 700 eiro.
Cenu pieaugums tika pamanīts ne tikai smalkās viesnīcās – cenas cēla arī daži hosteļi. Netālu no galvenās dzelzceļa stacijas esošajā “A&O Hostel” gulta četrvietīgā istabā pasākuma nedēļas nogalē maksāja pat 445 eiro, lai gan iepriekš par to tika prasīti 150 eiro.
21 gada laikā ko tādu redz pirmo reizi
Lai gan Austrijas galvaspilsētas tūrisma pārstāvji naktsmītņu noslodzes rādītājus vērtēja pozitīvi, zviedru žurnālists un “Eirovīzijas” entuziasts Tobe Eks izdevumā “Aftonbladet” uz skaitļiem palūkojās no citas puses. Viņa uzmanību piesaistīja ne tikai tūkstošiem brīvo viesnīcu istabu fināla nedēļas nogalē, bet arī tas, ka daudzas viesnīcas samazinājušas cenas pat vairākas reizes.
“Neatceros, ka 21 gada laikā, kopš strādāju Eirovīzijas pasākumos, būtu pieredzējis ko līdzīgu,” rakstīja žurnālists.
Tomēr viņš neuzskata, ka Vīne “Eirovīzijas” nedēļā izskatīsies tukša. Viņš pieļauj, ka šāda situācija var liecināt par to, ka mazinās interese konkursu. Netiek izslēgts, ka ietekmi varētu atstāt draudošā naftas krīze vai skaļie protesti, kuru mērķis pēdējos gados bijis dziesmu konkurss. Tāpat tiek apsvērts, ka piecu valstu lēmums boikotēt pasākumu Izraēlas dalības dēļ varētu būt licis tūkstošiem fanu izlemt nedoties uz Vīni.
Lielāka tūrisma nodeva
Runājot par cenām Vīnē, svarīgi pieminēt, ka Austrijas galvaspilsēta kopumā tiek uzskatīta par vienu no dārgākajām Eiropas pilsētām. Pati Vīnes vadība vērš uzmanību, ka vietējās nodevas dēļ, kas ir iekļauta kopējā nakšņošanas cenā, var rasties grūtības salīdzināt cenas gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā.
Taču šo sistēmu drīzumā plānots mainīt. Vietējā nodeva, kas pašlaik ir 3,2% no nakšņošanas cenas (neskaitot PVN un brokastis), no 1. jūlija tiks palielināta līdz 5%. Vēl pēc gada tā pieaugs līdz 8%. Šīs izmaiņas bija plānots ieviest agrāk, taču, ņemot vērā tūrisma biznesa pārstāvju bažas par finansiālo slogu, lēmums tika atlikts. To ietekmēja arī Vīnē notiekošā “Eirovīzija”.