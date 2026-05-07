Vecuma pensija ir viens no jautājumiem, kas agrāk vai vēlāk sāk interesēt teju ikvienu – cik liela tā būs, kad to varēs saņemt un no kā īsti atkarīgs tās apmērs? Tomēr pensiju sistēma daudziem šķiet sarežģīta, jo tās aprēķināšanā nozīme ir gan darba stāžam, gan veiktajām sociālajām iemaksām, gan pensijas kapitālam un valstī noteiktajai kārtībai.
Šoreiz LA.LV uzrakstījusi Margarita ar šādu jautājumu: “Vēlos lūgt skaidrojumu par vecuma pensijas aprēķināšanu. Līdz pensijas vecumam man vairs nav daudz atlicis, tāpēc pēdējā laikā esmu sākusi interesēties, kā tieši tiks noteikts manas pensijas apmērs. Strādājusi esmu gandrīz visu mūžu, taču darba gadi bijuši ļoti dažādi – ir bijis gan algots darbs, gan laiks, kad strādāju uz nepilnu slodzi, gan arī periods deviņdesmitajos gados, kad ienākumi bija neregulāri un ne vienmēr bija skaidrs, kādas sociālās iemaksas vispār tiek veiktas.
Man ir bažas, vai visi darba periodi tiks ņemti vērā un vai neveidosies situācija, ka faktiski esmu strādājusi ilgi, bet pensija tomēr izrādīsies pārsteidzoši maza. Tāpat īsti nesaprotu, vai ir iespējams jau iepriekš uzzināt aptuveno pensijas apmēru un pārbaudīt, vai VSAA rīcībā ir pilnīga informācija par manu darba stāžu.
Atbildi sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras preses sekretāre Iveta Daine: “Vecuma pensija tiek aprēķināta katram individuāli, ņemot vērā uzkrāto apdrošināšanas stāžu, veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, aktualizēto pensijas kapitālu, kā arī vecumu, kādā persona dodas pensijā, jo aprēķinā tiek izmantots arī paredzamais mūža ilgums attiecīgajā vecumā.
Apdrošināšanas stāžs līdz 1995.gada 31.decembrim personai pašai ir jāapliecina, iesniedzot VSAA dokumentus, piemēram, darba grāmatiņu, arhīva izziņu vai izglītību apliecinošus dokumentus par mācībām pēc vidējās izglītības iegūšanas u.c. Darba un tiem pielīdzinātie periodi līdz 1990.gada 31.decembrim tiek ieskaitīti apdrošināšanas stāžā neatkarīgi no sociālo iemaksu veikšanas.
Savukārt no 1991.gada 1.janvāra līdz 1995.gada 31.decembrim apdrošināšanas stāžu veido periodi, kuros iemaksas tika veiktas vai bija jāveic. Darba periods tiek ieskaitīts, ja persona bija darba ņēmējs un darba devējs bija reģistrēts kā sociālās apdrošināšanas iemaksu (sociālā nodokļa maksātājs), bet pašnodarbinātām personām – tikai tad, ja iemaksas faktiski tika veiktas.
No 1996.gada 1.janvāra visi dati par sociālās apdrošināšanas iemaksām tiek uzkrāti VSAA informācijas sistēmā, un apdrošināšanas stāžu veido tie mēneši, kuros iemaksas ir veiktas vai bija jāveic. Ja kādā mēnesī ienākumu nav bijis, šis mēnesis apdrošināšanas stāžā netiek ieskaitīts. Līdz 2010.gada 31.decembrim apdrošināšanas stāžu var veidot periodi, kuros ienākumi ir uzrādīti, bet sociālās apdrošināšanas iemaksas faktiski nav veiktas, savukārt no 2011.gada 1.janvāra tiek ņemti vērā tikai tie periodi, par kuriem iemaksas ir faktiski samaksātas.
Lai pārliecinātos, vai VSAA rīcībā esošā informācija par apdrošināšanas stāžu ir pilnīga, to var pārbaudīt portālā Latvija.gov.lv, izmantojot e-pakalpojumu “VSAA informācija un pakalpojumi”, ar kura palīdzību var iegūt izziņu “Informācija par reģistrēto darba stāžu līdz 1996. gadam”, ja VSAA jau ir iesniegti attiecīgie dokumenti. Ja tiek konstatēts, ka informācija nav pilnīga, papildus dokumentus var iesniegt savlaicīgi, vēl pirms pensijas pieprasīšanas. Savukārt dati par iemaksām pēc 1996.gada pieejami izziņā “Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem”. Informāciju par iespējamo pensijas apmēru var iegūt minētā e-pakalpojuma sadaļā “Prognozes un kalkulatori”.
Ja līdz pensijas vecumam ir palikuši ne vairāk kā pieci gadi un ir uzkrāts nepieciešamais apdrošināšanas stāžs, var saņemt izziņu par prognozējamo vecuma pensijas apmēru. Līdz pensijas piešķiršanai ir pieejams arī pensijas kalkulators. Jāņem vērā, ka jebkurai pensijas apmēra prognozei ir informatīvs raksturs, un galīgais pensijas apmērs tiek noteikts tikai pensijas piešķiršanas brīdī, kad VSAA rīcībā ir visi faktiskie un tiesiskie apstākļi, kas attiecās uz konkrēto pensiju.
Lai saņemtu interesējošo informāciju, var vērsties VSAA klientu apkalpošanas centrā klātienē vai iesniegt pieprasījumu elektroniski, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu. Plašāka informācija par vecuma pensijas piešķiršanu un izmaksu pieejama arī VSAA mājaslapā: https://www.vsaa.gov.lv/lv/pakalpojumi/vecuma-pensijas-pieskirsana-un-izmaksasana.”