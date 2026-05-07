Nāvējošā hantavīrusa uzliesmojums sasniedzis Eiropu; no tā mirst gandrīz katrs otrais inficētais 0
Nāvējošā hantavīrusa uzliesmojums sasniedzis Eiropu pēc tam, kad kādam pasažierim no kruīza kuģa “MV Hondius” pēc atgriešanās mājās konstatēts pozitīvs tests uz vīrusu, trešdien satraucošā paziņojumā informēja amatpersonas, par ko vēsta “New York Post”.
Šveices iestādes ziņoja, ka vīrietis pagājušajā mēnesī kopā ar sievu atgriezās mājās pēc ceļojuma uz Dienvidameriku, pirms viņam tika apstiprināta inficēšanās ar vīrusu, kas organismā var palikt neaktīvs līdz pat astoņām nedēļām.
Viņš devās uz slimnīcu Cīrihē, lai veiktu pārbaudes, pēc tam kad kruīza operators “Oceanwide Expeditions” nosūtīja e-pastu nesenajiem pasažieriem par izplatījušos vīrusu, kā dēļ, pēc Pasaules Veselības organizācijas datiem, mirusī trīs cilvēki un vismaz piecus saslimuši. Pašlaik nav skaidrs, kādā stāvoklī vīrietis atrodas pēc pozitīvā testa rezultāta. Viņa sievai simptomi nav novēroti, taču piesardzības nolūkos viņa ievēro pašizolāciju.
Vietējās veselības aizsardzības iestādes trešdien uzsvēra, ka “pašlaik Šveices sabiedrībai risks nepastāv”.
Tomēr ziņas izraisījušas paniku, jo šķiet, ka vīruss izplatās “cilvēks-cilvēkam” ceļā un var būt bīstams līdz pat astoņām nedēļām — kruīza kuģis joprojām atrodas jūrā, kamēr satrauktās valstis baidās ļaut tam piestāt ostās.
Parasti hantavīruss izplatās ar grauzēju izkārnījumiem, taču viens retais paveids — Andes vīruss — spēj izplatīties starp cilvēkiem un tam ir aptuveni 40% mirstības līmenis. Tiek uzskatīts, ka tieši tas ir šī uzliesmojuma cēlonis.
Pasaules Veselības organizācijas Epidēmiju un pandēmiju gatavības un profilakses direktore Maria Van Kerkhove otrdien žurnālistiem sacīja: “Mēs uzskatām, ka ļoti ciešu kontaktu starpā varētu būt notikusi cilvēks-cilvēkam transmisija.”