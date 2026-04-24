“Latvieši apmierināti ar dzīvi, bet netic politikai!” Ikstens atklāj sabiedrības dubulto realitāti 0

15:29, 24. aprīlis 2026
Latvijas sabiedrībā vērojams izteikts paradokss – no vienas puses, cilvēki kopumā ir apmierināti ar savu dzīvi, bet, no otras, attieksme pret politiku ir kritiska un bieži vien pat noraidoša. Kā TV24 raidījumā “Kur tas suns aprakts” skaidro politologs, LU profesors Jānis Ikstens, dažādi starptautiski pētījumi, tostarp Eiropas sociālie un sabiedriskās domas pētījumi, rāda, ka aptuveni 70–80% Latvijas iedzīvotāju jūtas apmierināti ar savu dzīves kvalitāti.

Tas ir augsts rādītājs, īpaši ņemot vērā publiskajā telpā bieži dominējošo neapmierinātību un kritiku. Taču, tiklīdz saruna ievirzās par politiku, tonis krasi mainās – tur dominē vilšanās, skepsis un neuzticēšanās.

Ikstens norāda, ka sabiedrībā izveidojies sava veida līdzāspastāvēšanas modelis – politika tiek uztverta kā kaut kas atsevišķs no ikdienas dzīves. Cilvēki koncentrējas uz savas dzīves sakārtošanu, vienlaikus distancējoties no valsts pārvaldes procesiem. Taču šāda attieksme, pēc viņa domām, ir problemātiska, jo bez funkcionējošas valsts sabiedrība nevar pilnvērtīgi attīstīties.

Šo attieksmi lielā mērā veido pēdējo gadu desmitu pieredze. Lai gan cilvēki apzinās, ka politika ietekmē viņu dzīvi, ticība iespējai to ietekmēt pašiem ir zema. Tas atspoguļojas arī līdzdalībā – tikai apmēram 40% iedzīvotāju teorētiski būtu gatavi iesaistīties partijās, kamēr lielākā daļa to kategoriski noraida.

Politologs uzsver, ka aktīvākie ir tie cilvēki, kuri jūtas pārliecināti par savām spējām ietekmēt procesus un kuriem, visticamāk, jau ir bijusi pozitīva pieredze līdzdalībā. Savukārt pārējie sabiedrības locekļi biežāk izvēlas distancēties.

Ikstena ieskatā šī “dubultā realitāte” – apmierinātība ar dzīvi, bet neuzticēšanās politikai – ir būtiska Latvijas sabiedrības iezīme, kas ietekmē gan demokrātijas kvalitāti, gan pilsonisko aktivitāti.

