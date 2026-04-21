Pēc kafijas uz Itāliju jābrauc? Pircēji sašutuši par kapsulu cenām vietējos veikalos 0
Kafijas cienītāji pēdējā laikā arvien biežāk pamana – rīta krūze kļūst dārgāka. No ikdienas rituāla tas dažam palicis par svētdienas īpašo brīdi, jo kurš gan var atļauties šajos inflācijas trakajos laikos izdzert trīs kafijas dienā kā 2000. gadā.
Gan veikalos, gan kafejnīcās cenas ir kāpušas, un daudzviet tas noticis diezgan strauji. Eksperti norāda, ka tas nav nejauši – pēdējos gados kafijas tirgū sakrituši vairāki nelabvēlīgi faktori, sākot no sliktiem laikapstākļiem lielākajās ražotājvalstīs līdz piegādes ķēžu problēmām un pieaugošām izmaksām inflācijas rezultātā, pēdējo grūdienu devis degvielas cenu straujais kāpums.
Kāda pircēja pamanījusi, ka tagad augusi cena arī kafijas kapsulām. Ar ko mēs drīz vien aizvietosim gardāko rīta dzērienu?
“Es atceros, cik šis maksāja. Kādreiz 6,5 eiro bija cena, par kuru nekad nepirktu, jo varēja nopirkt par 4,50 eiro. Ne tik sen tas bija.
P.s. Atmetam sarunu par kafijām, kapsulām, piesārņojumiem. Pusi pasaules spridzina gaisā… burtiski, bet atradīsies, kas par salmiņiem vai kafijas kapsulām kaut ko pateiks.”
Komentāru sadaļā pie ieraksta ātri vien izveidojusies aktīva diskusija, kur cilvēki dalās gan ar saviem novērojumiem, gan praktiskiem ieteikumiem, kā ietaupīt.
Daļa komentētāju apstiprina – cenas tiešām ir jūtami kāpušas. Kāda sieviete raksta, ka vēl nesen līdzīgas kapsulas maksājušas ievērojami lētāk, bet tagad jau sasniedz pat 9 eiro par iepakojumu. Cita lietotāja piebilst, ka dažādos veikalos cenas var krasi atšķirties – vienā vietā tās pašas kapsulas maksā ap 7 eiro, bet citur pat līdz 11 eiro.
Tikmēr citi dalās pieredzē par izdevīgākiem variantiem.
Kā cenas pēdējā laikā mainījušās? Kas palicis dārgāks, kas lētāks?
atvijā patēriņa cenas šogad martā salīdzinājumā ar februāri palielinājās par 1,9%, bet gada laikā – šogad martā salīdzinājumā ar 2025. gada martu – pieauga par 3,4%, kamēr mēnesi iepriekš gada inflācija bija 2,3%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.
Vienlaikus 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem, martā pieaudzis par 3,6%.
Būtiskākā ietekme uz cenu līmeņa izmaiņām 2026. gada martā, salīdzinot ar februāri, bija transporta grupai (+1,1 procentpunkts), apģērbam un apaviem (+0,3 procentpunkti), atpūtai, sportam un kultūrai (+0,3 procentpunkti), alkoholiskajiem dzērieniem, tabakai (+0,2 procentpunkti), kā arī mājoklim, ūdenim, elektroenerģijai, gāzei un citiem kurināmajiem (-0,2 procentpunkti).
Mēneša laikā pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas palielinājās par 0,1%.
Būtiskākā ietekme uz vidējā cenu līmeņa kāpumu mēneša laikā šajā grupā galvenokārt akciju noslēgumu rezultātā bija gaļas izstrādājumiem (+3%). Cenas pieauga arī svaigiem vai atdzesētiem augļu dārzeņiem (+3,4%). Noslēdzoties akcijām, dārgāks bija sviests (+6,4%), žāvēta, sālīta vai kūpināta gaļa (+1,7%). Sadārdzinājās arī svaigas ogas (+10,6%), svaigas vai saldētas zivis (+4,1%), olas (+2,4%), kā arī citi svaigi vai atdzesēti dārzeņi (+3,6%). Savukārt akciju ietekmē lētāks bija siers (-3,1%), svaiga, atdzesēta vai saldēta cūkgaļa (-3,3%), kafija (-2,1%), maize (-1,1%) un svaigi citrusaugļi (-6,5%).
Alkoholisko dzērienu un tabakas vidējais cenu līmenis mēneša laikā palielinājās par 3,4%, ko galvenokārt ietekmēja akcīzes nodokļa pieaugums alkoholiskajiem dzērieniem no 1. marta. Alkoholisko dzērienu cenas kāpa par 3,5%, ko galvenokārt ietekmēja cenu pieaugums stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem un liķieriem, vīnam. Cigaretēm vidējais cenu līmenis pieauga par 3,2%.
Apģērba un apavu grupā cenas mēneša laikā palielinājās par 5,7%. Apģērbiem cenas kāpa vidēji par 4,7%, bet kurpēm un citiem apaviem – par 9,4%.
Mājoklim, ūdenim, elektroenerģijai, gāzei un citiem kurināmajiem vidējais cenu līmenis mēneša laikā samazinājās par 1,1%. Būtiskākā ietekme uz cenu kritumu šajā grupā bija elektroenerģijai (-5,4%). Lētāks bija arī cietais kurināmais (-0,6%). Savukārt dārgāki bija pakalpojumi mājokļa uzturēšanai, remontam un drošībai (+1,9%), kā arī siltumenerģija (+0,2%).
Mājas aprīkojumam, regulārai mājsaimniecības uzturēšanai un ierīcēm cenas mēneša laikā pieauga par 1,3%. Galvenokārt noslēdzoties akcijām, dārgākas bija mājokļa mēbeles, kā arī mājsaimniecības tīrīšanas un kopšanas līdzekļi.
Veselības aprūpes grupā mēneša laikā vidējais cenu līmenis palielinājās par 0,9%. Būtiskākā ietekme uz cenu kāpumu šajā grupā bija medikamentiem. Dārgāki bija arī ambulatorie ārstnieciskie un rehabilitācijas pakalpojumi, zobārstniecības pakalpojumi.
Transporta grupā cenas mēneša laikā pieauga par 8,4%, ko galvenokārt ietekmēja cenu kāpums degvielai (+21%), tostarp dīzeļdegvielai – par 25,4%, benzīnam – par 11,3% un auto gāzei – par 7,5%. Mēneša laikā cenas pieauga pasažieru aviopārvadājumiem, personisko transportlīdzekļu apkopei un remontam.
Atpūtas, sporta un kultūras grupā vidējais cenu līmenis mēneša laikā palielinājās par 2,7%, ko galvenokārt ietekmēja cenu kāpums kompleksajiem atpūtas pakalpojumiem. Mēneša laikā vidējais cenu līmenis samazinājās teātra izrādes apmeklējumam.
Personiskajai aprūpei, sociālajai aizsardzībai, dažādām precēm un pakalpojumiem cenas mēneša laikā pieauga par 1,7%. Galvenokārt noslēdzoties akcijām, būtiskākais cenu kāpums grupā bija citām ierīcēm, priekšmetiem un izstrādājumiem personiskajai aprūpei. Dārgāki bija arī juvelierizstrādājumi un rokas pulksteņi.
Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu kāpums mēneša laikā bija viesnīcu pakalpojumiem, mobilo sakaru pakalpojumiem.
2026. gada martā, salīdzinot ar 2025. gada martu, lielākā ietekme uz vidējā patēriņa cenu līmeņa izmaiņām bija transporta grupai (+1 procentpunkts), galvenokārt degvielai, kā arī mājoklim, ūdenim, elektroenerģijai, gāzei un citiem kurināmajiem (+0,8 procentpunkti), galvenokārt elektroenerģijai un siltumenerģijai. Būtiska ietekme bija arī atpūtai, sportam un kultūrai (+0,3 procentpunkti), pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem (+0,3 procentpunkti) un veselības aprūpei (+0,3 procentpunkti).
Pārtikas un bezalkoholisko dzērienu grupā cenas gada laikā palielinājās par 1,1%.
Būtiskākā ietekme uz vidējā cenu līmeņa pieaugumu šajā grupā gada laikā bija kafijai (+15,5%), svaigai, atdzesētai vai saldētai vistu gaļai (+8,9%), olām (+16,2%), žāvētām, sālītām vai kūpinātām zivīm (+35,3%), citiem miltu konditorejas izstrādājumiem (+2,8%), svaigiem vai atdzesētiem augļu dārzeņiem (+8,7%), svaigai, atdzesētai vai saldētai liellopu gaļai (+15,3%), žāvētai, sālītai vai kūpinātai gaļai (+3,3%), svaigiem citrusaugļiem (+5,8%), kā arī svaigām vai saldētām zivīm (+3,7%).
Savukārt lētāks bija siers (-6,5%), sviests (-14,6%), svaigas dateles, vīģes un tropu augļi (-15,5%), olīveļļa (-22,5%), kartupeļi (-14,2%), vājpiens (-4,9%), citi svaigi augļi (-8,3%), svaigi vai atdzesēti lapu vai stublāju dārzeņi (-11%), citi svaigi vai atdzesēti dārzeņi (-5,4%), makaroni (-5,4%), šokolāde (-2,5%), jogurts un līdzīgi produkti (-1,2%), graudaugu milti (-4,8%), brokastu pārslas (-0,4%), kā arī maize (-0,6%).
Apģērba un apavu grupā cenas gada laikā palielinājās vidēji par 2,1%. Apģērbu cenas kāpa par 1,8%, bet kurpes un citi apavi kļuva dārgāki par 4,3%.
Mājoklim, ūdenim, elektroenerģijai, gāzei un citiem kurināmajiem vidējais cenu līmenis gada laikā palielinājās par 4,8%. Gada laikā būtiskākais cenu kāpums bija siltumenerģija (+4%). Dārgāka bija elektroenerģija (+3,4%), ūdensapgāde (+9,7%), kanalizācijas pakalpojumi (+13%), cietais kurināmais (+6,9%), mājokļa apsaimniekošanas maksa (+3,9%), pakalpojumi mājokļa uzturēšanai, remontam un drošībai (+8,3%), mājokļa īres maksa (+5,6%), dabasgāze (+5,8%), kā arī atkritumu savākšana (+5%). Savukārt lētāki bija materiāli mājokļa uzturēšanai un remontam (-1,8%).
Veselības aprūpes grupā vidējais cenu līmenis gada laikā kāpa par 4,1%. Gada laikā dārgāki kļuva ambulatorie ārstnieciskie un rehabilitācijas pakalpojumi, zobārstniecības pakalpojumi, medikamenti, attēldiagnostikas pakalpojumi un medicīnas laboratoriju pakalpojumi.
Transporta grupā cenas pieauga vidēji par 7,3%, ko galvenokārt noteica cenu kāpums degvielai (+18,5%). Dīzeļdegviela kļuva dārgāka par 24,1%, benzīns – par 7,5%, bet auto gāze – par 4,3%. Cenas pieauga personisko transportlīdzekļu apkopei un remontam, pasažieru pārvadājumiem pa autoceļiem, pasažieru aviopārvadājumiem, pasažieru pārvadājumiem ar vilcienu. Savukārt cenas samazinājās rezerves detaļām un piederumiem personiskajiem transportlīdzekļiem.
Atpūtai, sportam un kultūrai vidējais cenu līmenis gada laikā palielinājās par 3,4%. Cenas pieauga kompleksajiem atpūtas pakalpojumiem, sporta pakalpojumiem, laikrakstiem un periodiskajiem izdevumiem, bet vidējais cenu līmenis samazinājās precēm dārzam, augiem un ziediem.
Restorānu un izmitināšanas pakalpojumu grupā vidējais cenu līmenis gada laikā palielinājās par 4,2%. Dārgāki bija ēdināšanas pakalpojumi, tostarp cenas pieauga restorānu un kafejnīcu pakalpojumiem (+4,8%), kā arī ēdnīcu, kafetēriju un mācību iestāžu ēdnīcu pakalpojumiem (+4,8%).
Personiskajai aprūpei, sociālajai aizsardzībai, dažādām precēm un pakalpojumiem cenas gada laikā pieauga par 6%. Dārgākas bija citas ierīces, priekšmeti un izstrādājumi personiskajai aprūpei, juvelierizstrādājumi un rokas pulksteņi, uzturēšanās maksa veco ļaužu pansionātā, frizētavu un skaistumkopšanas salonu pakalpojumi.
Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu kāpums gada laikā bija cigaretēm, augstākajai izglītībai, mobilo sakaru pakalpojumiem, kompleksajiem telekomunikāciju pakalpojumiem, mājokļa mēbelēm, mājsaimniecības tīrīšanas un kopšanas līdzekļiem. Savukārt lētāki bija stiprie alkoholiskie dzērieni un liķieri, alus, vīns, informācijas apstrādes iekārtas.